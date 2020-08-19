Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово»

Владимир Жириновский (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ему и еще нескольким членам партии не позволили встретиться с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, который находится в СИЗО «Лефортово».

«Осуществлена провокация. Нас не допустили в камеру к Фургалу, сообщая нам, что она пустая. Это же полный идиотизм», — сказал Жириновский (цитата по ТАСС).

По его словам, руководство изолятора обосновало это «следственными действиями». Депутат Госдумы выразил уверенность в том, что Фургала перевели в другую камеру.

«Сегодня же сделаем заявление фракции ЛДПР с требованием немедленно отстранить от должности начальника СИЗО [Алексея] Ромашева. Мы добьемся, чтобы этому полковнику дали указание пропустить [депутатов] в камеру, обеспечить встречу с Фургалом», — добавил Жириновский.

В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что разрешение на свидание Жириновского с Фургалом должны дать следственные органы. «Встреча с подозреваемым и обвиняемым может быть возможна только на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ФСИН.