Власти Минска оценили ущерб от беспорядков

В управлении городского хозяйства Минска потери оценили более чем в $200 тыс., при этом в службе по благоустройству заявили, что часть поврежденных зеленых насаждений в ближайшее время восстановить не удастся

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Повреждения, причиненные объектам городского хозяйства Минска в результате массовых беспорядков, оцениваются в 500 тыс. белорусских рублей (по текущему официальному курсу — примерно $203,5 тыс.). Об этом заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, сообщает БелТА.

По словам Лебедя, речь идет, в частности, о повреждениях светофоров, павильонов остановок общественного транспорта, плиточного покрытия, дорожных знаков, контейнеров для мусора и т.д.

Чиновник отметил, что коммунальные службы Минска принимают меры по устранению повреждений, но за те деньги, которые на это потратят, можно было бы приобрести в больницы девять аппаратов искусственной вентиляции легких.

В свою очередь, гендиректор «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич оценил причиненный его компании ущерб в 17,5 тыс. белорусских рублей ($7,1 тыс.). При этом руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства Минска Анжелика Пузанкова рассказала агентству БелТА, что ущерб еще только подсчитывается, но уже понятно, что восстановить в ближайшее время получится не все.