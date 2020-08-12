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Власти Минска оценили ущерб от беспорядков

В управлении городского хозяйства Минска потери оценили более чем в $200 тыс., при этом в службе по благоустройству заявили, что часть поврежденных зеленых насаждений в ближайшее время восстановить не удастся
Фото: Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta / Reuters
Фото: Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta / Reuters

Повреждения, причиненные объектам городского хозяйства Минска в результате массовых беспорядков, оцениваются в 500 тыс. белорусских рублей (по текущему официальному курсу — примерно $203,5 тыс.). Об этом заявил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Владимир Лебедь, сообщает БелТА.

По словам Лебедя, речь идет, в частности, о повреждениях светофоров, павильонов остановок общественного транспорта, плиточного покрытия, дорожных знаков, контейнеров для мусора и т.д.

Чиновник отметил, что коммунальные службы Минска принимают меры по устранению повреждений, но за те деньги, которые на это потратят, можно было бы приобрести в больницы девять аппаратов искусственной вентиляции легких.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

В свою очередь, гендиректор «Минскзеленстрой» Игорь Кушнеревич оценил причиненный его компании ущерб в 17,5 тыс. белорусских рублей ($7,1 тыс.). При этом руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов городского хозяйства Минска Анжелика Пузанкова рассказала агентству БелТА, что ущерб еще только подсчитывается, но уже понятно, что восстановить в ближайшее время получится не все.

«Протестующие повредили кадки с деревьями, цветочницы, скамейки, подпорные стенки, лестницы. Тысячи поврежденных цветов уже не получится восстановить — они уничтожены. Запас цветочной рассады предусмотрен только для проведения плановых работ по озеленению и ремонту композиций. Не факт, что сможем восстановить деревья, которые выбрасывали из кадок, использовали их для возведения баррикад, поскольку сейчас не вегетационный период», — сказала Анжелика Пузанкова, отметив, что часть пропавших декоративных элементов была не разрушена, а украдена мародерами.

Второй вечер протестов в Минске. Фоторепортаж
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В 2019–2020 годах суды Москвы взыскали с организаторов акций протеста в столице крупные суммы в счет компенсации понесенных различными истцами потерь. Так, например, ГБУ «Автомобильные дороги» требовало выплатить ему 11 млн руб., потраченных на выделение транспорта для перекрытия улиц, проведение дополнительных работ на улицах и «ликвидацию повреждений» во время несогласованной акции. В октябре 2019 года суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и других оппозиционеров более 3,4 млн руб. (на тот момент примерно $52,5 тыс.).

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Протесты по всей Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов президента страны. По предварительным данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

Вечером 11 августа силовики начали блокировать доступ в центры крупных городов страны. В Минске после этого протестующие сместились в спальные районы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Минск, Белоруссия
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