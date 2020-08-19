Норвегия решила выслать российского дипломата после шпионского скандала

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 73,24 (-0,19) Инвестиции, 13:12
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 87,4 (+0,06) Инвестиции, 13:12
Лавров счел неидеальными прошедшие в Белоруссии выборы Политика, 14:48 Совет шефов воинских частей назвал имя погибшего в Сирии генерала Общество, 14:39 Жириновскому отказали в свидании с Фургалом в СИЗО «Лефортово» Политика, 14:35 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 14:35 Пресненский суд эвакуировали во время заседания делу Ефремова Общество, 14:33 СМИ узнали о проверке свидетеля Ефремова на поставку ему наркотиков Общество, 14:27 В Курске умерла по ошибке отправленная в морг женщина Общество, 14:27 Помощник Лукашенко оценил общий ущерб от протестов в миллиарды долларов Политика, 14:21 В Кремле заявили об отсутствии данных по самолету ФСБ в Минске Политика, 14:17 Лукашенко заявил об атаках на членов правительства на фоне протестов Политика, 14:15 Компьютер для корпораций: как сделать правильный выбор РБК и Intel vPro, 14:06 «Ростелеком» разработает систему голосования на блокчейне по заказу ЦИК Крипто, 14:00 Руцкой фразой «поезд ушел» описал политическую карьеру Лукашенко Политика, 14:00 Омоновец и Святой Лучини: как художники изображают Александра Лукашенко Стиль, 13:54
Политика ,  
0 

Норвегия решила выслать российского дипломата после шпионского скандала

О задержании шпиона, который работал на Россию, власти Норвегии сообщили два дня назад. На фоне произошедшего Осло объявил одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата и дал ему 72 часа, чтобы покинуть страну
Посольство Российской Федерации в Норвегии
Посольство Российской Федерации в Норвегии (Фото: norway.mid.ru)

Власти Норвегии приняли решение выслать российского дипломата на фоне шпионского скандала. Об этом сообщает NRK со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

В ведомстве не утончили имя депортированного россиянина, однако отметили, что он работал в торговом отделе посольства России.

Обвиненный в шпионаже на Россию норвежец признался в получении денег
Политика
Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Руководитель отдела коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде сообщила телерадиовещательной компании, что российский посол был вызван в министерство, где ему сообщили о том, что сотрудник посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. «Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», — сказала она.

Российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть Норвегию. РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.

Норвежские власти сообщили о задержании шпиона, который работал на Россию, 17 августа. Полиция задержала 50-летнего мужчину, который родился за пределами королевства, но проживает в Осло. Задержанный работал на компанию DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным правоохранительных органов, у него были контакты и с представителями норвежской оборонной промышленности.

В Норвегии заявили о задержании работавшего на Россию шпиона
Политика
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

Мужчине предъявили обвинение по ст. 124 Уголовного кодекса Норвегии (разглашение государственной тайны). По этой статье ему грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Сторона защиты сообщила, что мужчина признает факт передачи информации, однако утверждает, что в сообщениях не содержалось каких-либо конфиденциальных сведений.

Накануне, 18 августа, мужчина, который был задержан в ресторане во время встречи с предполагаемым сотрудником российских спецслужб, в ходе судебного заседания признался в получении денег за переданную информацию. Его отправили под арест на четыре недели.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Норвегия, высылка дипломатов, шпион
Материалы по теме
Обвиненный в шпионаже на Россию норвежец признался в получении денег
Политика
В Норвегии заявили о задержании работавшего на Россию шпиона
Политика
Обвиняемую в шпионаже Цуркан поместили на карантин
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter