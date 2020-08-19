Норвегия решила выслать российского дипломата после шпионского скандала
Власти Норвегии приняли решение выслать российского дипломата на фоне шпионского скандала. Об этом сообщает NRK со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
В ведомстве не утончили имя депортированного россиянина, однако отметили, что он работал в торговом отделе посольства России.
Руководитель отдела коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде сообщила телерадиовещательной компании, что российский посол был вызван в министерство, где ему сообщили о том, что сотрудник посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. «Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», — сказала она.
Российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть Норвегию. РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.