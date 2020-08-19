Норвегия решила выслать российского дипломата после шпионского скандала

О задержании шпиона, который работал на Россию, власти Норвегии сообщили два дня назад. На фоне произошедшего Осло объявил одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата и дал ему 72 часа, чтобы покинуть страну

Посольство Российской Федерации в Норвегии (Фото: norway.mid.ru)

Власти Норвегии приняли решение выслать российского дипломата на фоне шпионского скандала. Об этом сообщает NRK со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

В ведомстве не утончили имя депортированного россиянина, однако отметили, что он работал в торговом отделе посольства России.

Руководитель отдела коммуникаций норвежского МИД Трюде Маасейде сообщила телерадиовещательной компании, что российский посол был вызван в министерство, где ему сообщили о том, что сотрудник посольства является персоной нон грата и его попросят покинуть Норвегию. «Это происходит потому, что он совершил действия, которые не соответствуют его статусу и роли как дипломата», — сказала она.

Российскому дипломату дали 72 часа, чтобы покинуть Норвегию. РБК направил запрос в посольство России в Норвегии.