Обвиненный в шпионаже на Россию норвежец признался в получении денег

Суд в Осло назначил ему меру пресечения в виде ареста на четыре недели. Суммы вознаграждения не названы, но были довольно значительными, отметили в суде

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Гражданин Норвегии, задержанный 15 августа по подозрению в шпионаже в пользу России, признался в получении денег за переданную информацию, сообщает Associated Press.

Признание было сделано во время суда, который отправил его под арест на четыре недели. Его имя и фамилия не раскрываются, известен только возраст — 50 лет. Задержан он был в ресторане во время встречи с предполагаемым сотрудником российских спецслужб.

Мужчина признался, что получал деньги, а судья Окружного суда Осло Хелен Секулич подчеркнула, что это была «не незначительная сумма». Решение суда было вынесено поздно вечером в понедельник, 17 августа, после слушаний, проходивших в закрытом режиме.

Норвежцу грозит до 15 лет заключения. Судьбу предполагаемого российского разведчика должен решить МИД, пояснили агентству в норвежской полиции.