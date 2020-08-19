Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,46) Инвестиции, 18 авг, 12:42
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 87,34 (+0,87) Инвестиции, 18 авг, 12:42
Bloomberg узнал о планах США расширить санкции против Венесуэлы Политика, 08:39 Запретные темы для разговора в Японии РБК Стиль и glo, 08:35 Захватившие власть в Мали мятежники закроют границы страны Политика, 08:31 Мария Колесникова — РБК: «Белорусы ощутили силу самим разобраться» Политика, 08:30 Тихановская попросила власти ЕС не признавать итоги выборов в Белоруссии Политика, 08:21 «Милан» и «Рома» подготовили предложения по покупке Миранчука Спорт, 08:13 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 08:05 Четыре истории предпринимателей о покорении времени РБК Стиль и Поклонная 9, 08:05 Эксперты нашли «дыры» в «едином окне» для жалоб на чиновников Технологии и медиа, 08:00 РБК Pro: какие формы контроля за сотрудниками опасны и недопустимы Pro, 07:57 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 августа Общество, 07:34 Кравчук назвал условие для завершения войны в Донбассе Политика, 07:33 Владельцы кальянных сочли нерациональной идею закрыть их до конца года Общество, 07:26 Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии Политика, 07:19
Выборы в Белоруссии ,  
0 

Горбачев назвал ошибку Лукашенко в ходе протестов в Белоруссии

Горбачев заявил, что Лукашенко поздно обратился за поддержкой к рабочим. По его словам, в нынешних акциях протеста чувствуется влияние из-за границы
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко опоздал с обращением к рабочим. Об этом он заявил в интервью газете «Комсомольская правда».

«Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно», — сказал Горбачев.

Он отметил, что перед распадом СССР также обращался к трудящимся. «Но нужной поддержки не получилось. А свалить на рабочих — это я не склонен», — отметил он.

Горбачев добавил, что добровольно ушел с поста президента СССР. «Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны», — отметил он, добавив, что в результате этого удалось избежать кровопролития и гражданской войны.

Первый крупный город в Белоруссии согласился с требованиями протестующих
Политика
Митинг рабочих на предприятии &laquo;Гродно Азот&raquo;

«Это — главное. Но не все это понимают», — сказал Горбачев.

Он добавил, что на нынешних протестных акциях в Белоруссии чувствуется влияние из-за рубежа.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу

Video

В Белоруссии 9 августа завершились президентские выборы. Как сообщила ЦИК республики, на них победил Лукашенко, который баллотировался на шестой срок. Он набрал 80,1% голосов, в то время как его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила 10,1%. В штабе последней результаты выборов не признали: по его оценкам, Тихановскую поддержали от 70 до 80% пришедших на выборы избирателей.

После выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста. В первые дни они сопровождались столкновениями с силовиками, которые для разгона демонстрантов применяли светошумовые гранаты, дубинки и резиновые пули. Несколько тысяч человек были задержаны, пострадали десятки участников акций, включая журналистов.

С 13 августа акции протеста в Белоруссии проходят спокойно, без столкновений. К протестам присоединились и рабочие крупных предприятий, которые вышли на забастовки. Протестующие требуют проведения новых выборов и освобождения политзаключенных.

Сам Лукашенко провести новые выборы отказался, заявив, что «фальсификации с результатом более 80% не может быть». По его словам, перевыборы станут возможными лишь после того, как в Белоруссии будет принята новая Конституция. «И я вам по Конституции свои функции передам. Но не под давлением и не через улицу», — заявил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Александр Лукашенко, Михаил Горбачев, выборы президента Белоруссии
Материалы по теме
Лукашенко обвинил оппозицию в подготовке ползучего запрета русского языка
Политика
Минтруд Белоруссии оценил законность забастовок на предприятиях
Общество
Белорусская оппозиция оценила будущее отношений с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter