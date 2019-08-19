В офисе Зеленского не нашли заявлений об отставке членов его команды

В офисе Зеленского не нашли заявлений об отставке членов его команды

В аппарате президента Украины не смогли оперативно предоставить копии заявлений об отставке главы администрации Андрея Богдана и других специалистов, о которых публично заявил сам президент

Фото: Сергей Харченко / ZUMA / ТАСС

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не могут найти заявления об отставке нескольких ключевых специалистов, в том числе главы администрации Андрея Богдана. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на ответ из офиса. Издание послало туда запрос с просьбой показать соответствующие документы после того, как Зеленский объявил об отставках публично.

«Принято решение о продлении срока рассмотрения указанного запроса до 20 рабочих дней с даты его поступления», — говорится в официальном ответе администрации украинского лидера.

В начале августа стало известно, что глава администрации президента Украины Андрей Богдан спустя 73 дня после своего назначения написал заявление об отставке. Его намерение уволиться подтвердил и сам Зеленский, однако заявление до сих пор не подписал. Сам Богдан рассказал, что такие же заявления подали все ключевые люди из его команды, которые сейчас работают в офисе украинского президента.

Зеленский подтвердил и факты подачи заявлений от других сотрудников администрации. Он отметил, что любой из них лишится должности, если он или украинское общество «будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами».