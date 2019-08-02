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Verizon $62 (+12,4%) прогноз Citigroup к 31.07.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Зеленский подтвердил просьбу главы его офиса Богдана об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что руководитель его офиса Андрей Богдан написал заявление на увольнение. Сообщение опубликовано на сайте интернет-представительства президента Украины.

«Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», — прокомментировал ситуацию Зеленский и добавил, что готов показать общественности все заявления на увольнение от членов его команды.

Президент подчеркнул, что заявление Богдана он еще не подписал.

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Глава офиса Зеленского ушел в отставку спустя 73 дня после назначения

1 августа стало известно, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении. Это произошло спустя 73 дня после его назначения на пост главы офиса Зеленского.

Президент подвергся критике за назначение Богдана, так как последний занимал несколько должностей при экс-президенте страны Викторе Януковиче и поэтому должен попасть под действие закона о люстрации. Сам Богдан заявлял, что структура, в которую его назначили, не является государственной и не попадает под действие закона.

При этом замглавы офиса президента Руслан Рябошапка называл информацию об отставке Богдана «чепухой», и заявил что ее «специально разгоняют» в СМИ.

Теги: Владимир Зеленский, отставка, администрация президента, Украина
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