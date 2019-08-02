Зеленский подтвердил просьбу главы его офиса Богдана об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что руководитель его офиса Андрей Богдан написал заявление на увольнение. Сообщение опубликовано на сайте интернет-представительства президента Украины.

«Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку», — прокомментировал ситуацию Зеленский и добавил, что готов показать общественности все заявления на увольнение от членов его команды.

Президент подчеркнул, что заявление Богдана он еще не подписал.

1 августа стало известно, что Андрей Богдан написал заявление об увольнении. Это произошло спустя 73 дня после его назначения на пост главы офиса Зеленского.