Богдан сообщил о готовых заявлениях на увольнение сотрудников Зеленского

Все сотрудники офиса президента Украины заранее написали заявление о собственной отставке, рассказал «Укринформ» глава офиса Андрей Богдан, комментируя публикации о том, что он подал заявление на увольнение.
«Заявление писал, все писали», — сказал он. Комментируя сообщения о том, что он подал в отставку, Богдан сказал, что не знает, как документ об этом оказался в интернете. «Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб», — сказал Богдан.
Отвечая на вопрос, есть ли у него желание уволиться, Богдан сказал, что от его желания «мало что зависит» и президент может подписать заявление в любой момент.
О том, что Богдан написал заявление на увольнение, источники РБК и «Интерфакс-Украина» сообщили накануне, 1 августа. Позже Зеленский подтвердил факт существования заявления, но добавил, что не подписывал его.