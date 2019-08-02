Богдан сообщил о готовых заявлениях на увольнение сотрудников Зеленского

Накануне стало известно, что глава офиса Зеленского написал заявление на увольнение. На следующий день он заявил, что такие заявления заранее подали все ключевые люди из команды президента Украины

Андрей Богдан (Фото: РИА Новости)

Все сотрудники офиса президента Украины заранее написали заявление о собственной отставке, рассказал «Укринформ» глава офиса Андрей Богдан, комментируя публикации о том, что он подал заявление на увольнение.

«Заявление писал, все писали», — сказал он. Комментируя сообщения о том, что он подал в отставку, Богдан сказал, что не знает, как документ об этом оказался в интернете. «Может, журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация спецслужб», — сказал Богдан.

Отвечая на вопрос, есть ли у него желание уволиться, Богдан сказал, что от его желания «мало что зависит» и президент может подписать заявление в любой момент.

О том, что Богдан написал заявление на увольнение, источники РБК и «Интерфакс-Украина» сообщили накануне, 1 августа. Позже Зеленский подтвердил факт существования заявления, но добавил, что не подписывал его.