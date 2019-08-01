Глава офиса Зеленского ушел в отставку спустя 73 дня после назначения

Андрей Богдан был назначен на должность 21 мая. Это решение Владимира Зеленского подверглось критике со стороны различных политических сил, так как Богдан работал в команде Виктора Януковича и попадает под люстрацию

​Андрей Богдан (Фото: Sergii Kharchenko / ZUMA / ТАСС)

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в офисе главы государства.

Собеседник, близкий к руководству президентской партии «Слуга народа», подтвердил РБК информацию об отставке Богдана.

Юрист был назначен на должность 21 мая. Богдан родился в 1976 году во Львове. В 2007 и 2014 годах баллотировался в Верховную раду, с 2007 по 2010 год работал замминистра юстиции Украины. Богдан осуществлял юридическое сопровождение предвыборной кампании Владимира Зеленского.



Президент подвергся критике со стороны разных политиков за то, что назначил Богдана главой своего офиса, так как последний занимал несколько должностей при Викторе Януковиче и поэтому должен попасть под действие закона о люстрации. На сайте президента появилась петиция с требованием отставки Богдана. Сам он заявлял, что может исполнять возложенные на него Зеленским обязанности, так как эта структура не является государственной и, соответственно, не попадает под действие закона.

Закон «Об очищении власти», известный также как закон о люстрации, был подписан предыдущим президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году. Основная цель документа — помешать занимать должности тем, кто был у власти во время правления Януковича, а также кто участвовал в подавлении Майдана. Этим людям запрещается занимать официальные посты в органах власти и местного самоуправления в течение пяти или десяти лет.