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AbbVie $77 (+18,57%) прогноз CFRA к 24.07.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Люди сильно раздражены, и «это не на пользу никому», заявил РБК глава «Ростеха» в ответ на вопрос о ситуации вокруг выборов в Мосгордуму. В отсутствии «здравой оппозиции» Сергей Чемезов видит угрозу возвращения во времена застоя
Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму и массовые протестные акции в столице.

«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону», — заявил Чемезов.

«Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили», — подчеркнул Чемезов.

Интервью главы «Ростеха» Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре

Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями. Оппозиционеры утверждали, что претензии к подписями необоснованны. Опротестовать претензии избирательных комиссий удалось бывшему лидеру партии «Яблоко» Сергею Митрохину.

Фотогалерея 
Митинг за регистрацию оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Фоторепортаж

Акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму продолжаются с середины июля. На несогласованном митинге 27 июля, по данным полиции, задержали 1074 человека, «ОВД-Инфо» сообщало о рекордных 1373 задержанных. После протестной акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Большинство организаторов митинга были арестованы за призывы к несанкционированным акциям. Среди них — Алексей Навальный, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и другие.

10 августа в столице прошел санкционированный властями митинг за честные выборы. В нем приняли участие, по разным оценкам, от 20 тыс. до 60 тыс. человек.

Авторы: Инна Сидоркова, Кирилл Сироткин
Теги: Сергей Чемезов, митинг, Москва, Мосгордума
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