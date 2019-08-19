Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Люди сильно раздражены, и «это не на пользу никому», заявил РБК глава «Ростеха» в ответ на вопрос о ситуации вокруг выборов в Мосгордуму. В отсутствии «здравой оппозиции» Сергей Чемезов видит угрозу возвращения во времена застоя

Сергей Чемезов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму и массовые протестные акции в столице.

«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону», — заявил Чемезов.

«Если всегда все хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили», — подчеркнул Чемезов.

Интервью главы «Ростеха» Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре

Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями. Оппозиционеры утверждали, что претензии к подписями необоснованны. Опротестовать претензии избирательных комиссий удалось бывшему лидеру партии «Яблоко» Сергею Митрохину.