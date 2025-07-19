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Война Израиля и Ирана ,  
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Трамп пригрозил Ирану уничтожением его новых ядерных объектов

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Трамп заявил, что все три ядерных объекта Ирана были полностью разрушены, чтобы вернуть их в эксплуатацию, потребуются годы, поэтому выгоднее начать заново. При этом президент США пригрозил, что и новые объекты будут уничтожены
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства на территории республики будут уничтожены. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», — написал Трамп.

Незадолго до публикации Трампа представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Эбрахим Резаи заявил, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащение урана выше 60%. По словам Резаи, на такой шаг Тегеран будет вынужден пойти в случае усиления внешнего давления. Резаи отметил, что до сих пор Иран не использовал весь свой потенциал, но может прибегнуть к «другим стратегическим мерам», включая производство современных центрифуг и расширение ядерного сотрудничества.

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В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. В ответ Иран нанес удар по крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке — авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Конфликт завершился согласием Израиля и Ирана на прекращение огня спустя 12 дней обмена массированными ударами.

Трамп утверждал, что в результате ударов иранская ядерная программа была уничтожена. Однако с ним не согласилась американская разведка. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что иранской ядерной программе был нанесен серьезный ущерб, но Иран сохранил производственные и технологические мощности и может возобновить процесс обогащения урана за несколько месяцев. В Израиле считают, что ядерная программа Тегерана была отброшена на несколько лет назад.

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Иран США ядерные объекты Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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