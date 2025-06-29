Гросси назвал, когда Иран сможет возобновить обогащение урана

Несмотря на заявления США о полном уничтожении всех главных ядерных объектов Ирана, у страны еще остались производственные мощности, заявил Гросси. Исламская республика может быстро возобновить обогащение урана, добавил он

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Иран сохранил производственные и технологические мощности и может возобновить процесс обогащения урана за несколько месяцев, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью CBS.

«Я бы сказал, что в течение нескольких месяцев у них могут быть несколько каскадов вращающихся центрифуг, производящих обогащенный уран, или меньше», — отметил он.

Гросси подчеркнул, что нельзя утверждать, что в Иране «все исчезло и больше ничего нет» после ударов США и Израиля по ядерным объектам республики. По его словам, был нанесен «не полный ущерб», хотя и серьезный.

В середине июня Израиль начал операцию против Ирана, объясняя это тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Тот объявил о проведении ответной операции. Позднее, 22 июня, в конфликт вмешались США, также нанеся удар по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. Тогда американский президент Дональд Трамп заявил, что все главные иранские объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.

Однако, по словам гендиректора МАГАТЭ, у Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане «были и все еще имеются в определенной степени мощности по обработке, конверсии и обогащению урана». По его словам, эти мощности «в значительной степени разрушены», но «что-то сохранилось».

Ранее в июне МАГАТЭ заявило, что не может отследить 400 кг обогащенного до 60% Ираном урана. Вместе с тем Тегеран обязан показать местоположение этого урана инспекторам МАГАТЭ, так как Иран подписал Договор нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Кроме того, Тегеран решил больше не пускать главу МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Это не первый раз за последние годы, когда республика и организация приостанавливают сотрудничество.