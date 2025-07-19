 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Президент Сирии объявил о немедленном прекращении огня в Эс-Сувейде

Президент Сирии Аш-Шараа объявил о немедленном прекращении огня в Эс-Сувейде
Ахмед аш-Шараа призвал немедленно прекратить боевые действия во всех районах. В Эс-Сувейде разворачивают силы безопаности, чтобы «защитить мирных жителей и остановить хаос», заявили в МВД
Обстановка в&nbsp;Эс-Сувейде, Сирия, 18 июля 2025 г.
Обстановка в Эс-Сувейде, Сирия, 18 июля 2025 г. (Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images)

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня в Эс-Сувейде, сообщает Sky News Arabia.

Он призвал все стороны соблюдать режим прекращения огня и немедленно прекратить боевые действия во всех районах.

В субботу представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба сообщил о развертывании сил внутренней безопасности в Эс-Сувейде, чтобы «защитить мирных жителей и остановить хаос».

Друзы в Сирии: история, численность и районы проживания
База знаний
Фото:David Silverman / Getty Images

Вооруженные столкновения между друзской общиной и бедуинами Эс-Сувейды начались в минувшее воскресенье. Последних поддержали силы переходного правительства Сирии. По разным оценкам, жертвами конфликта стали около 350 человек, включая мирных жителей из числа друзов.

Бедуины в Сирии: история, численность и районы проживания
База знаний
Фото:Dan Kitwood / Getty Images

14 июля Израиль начал наносить удары по военным объектам сирийской армии в Эс-Сувейде. На следующий день израильские ВВС атаковали Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии и окрестности президентского дворца в Дамаске.

17 июля сирийские власти и лидеры друзов заключили перемирие. Соглашение было достигнуто при посредничестве США, Турции и арабских государств. В нем речь идет о выводе сирийских правительственных сил из Эс-Сувейды и передаче контроля над безопасностью в одноименной провинции друзским формированиям и духовным лидерам общины.

Затем Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке США, Турции, Иордании и соседних стран, об этом заявил американский посол в Турции Том Баррак.

Аш-Шараа на фоне израильских атак утверждал в телеобращении, что Сирия не боится войны и готова сражаться, если возникнет угроза. Он подчеркнул, что Сирия не должна становиться зоной конфликта и гарантировал защиту друзам.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сирия Ахмед аш-Шараа прекращение огня перемирие друзы
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Материалы по теме
Власти Сирии заявили о нарушении соглашения о прекращении огня с друзами
Политика
Рубио заявил о согласовании шагов к деэскалации между Израилем и Сирией
Политика
Нетаньяху обратился к друзам Сирии: «ЦАХАЛ действует»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Путин назвал работы Василия Ливанова эталоном актерского мастерства Общество, 11:58
Российский синхронист рассказал о проблемах с музыкой перед стартом на ЧМ Спорт, 11:57
Организаторы объявили о переносе форума «Армия-2025» Политика, 11:53
90 лет самому известному Шерлоку Холмсу. Биография Василия Ливанова 11:34
На Арбате выставили на аукцион 9-комнатную квартиру в доме-памятнике Недвижимость, 11:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:23
В Армении сообщили о согласии лидера «Краснодара» перейти в «Жирону» Спорт, 11:22
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Киев получил большую часть танков Abrams от крупного донора не из НАТО Политика, 11:18
Часть Сум осталась без электричества Политика, 11:08
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
На острие атаки: какими были взлет и падение молодежных слэшеров 1990-х Life, 11:00
Президент Сирии объявил о немедленном прекращении огня в Эс-Сувейде Политика, 10:53
Россиянин стал автором победного броска в матче Летней лиги НБА Спорт, 10:52
Посол вспомнил «Ревизора» на слова об отправке солдат в Приднестровье Политика, 10:45