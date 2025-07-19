Президент Сирии объявил о немедленном прекращении огня в Эс-Сувейде

Ахмед аш-Шараа призвал немедленно прекратить боевые действия во всех районах. В Эс-Сувейде разворачивают силы безопаности, чтобы «защитить мирных жителей и остановить хаос», заявили в МВД

Обстановка в Эс-Сувейде, Сирия, 18 июля 2025 г. (Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images)

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о немедленном и всеобъемлющем прекращении огня в Эс-Сувейде, сообщает Sky News Arabia.

Он призвал все стороны соблюдать режим прекращения огня и немедленно прекратить боевые действия во всех районах.

В субботу представитель МВД Сирии Нуреддин аль-Баба сообщил о развертывании сил внутренней безопасности в Эс-Сувейде, чтобы «защитить мирных жителей и остановить хаос».

Вооруженные столкновения между друзской общиной и бедуинами Эс-Сувейды начались в минувшее воскресенье. Последних поддержали силы переходного правительства Сирии. По разным оценкам, жертвами конфликта стали около 350 человек, включая мирных жителей из числа друзов.

14 июля Израиль начал наносить удары по военным объектам сирийской армии в Эс-Сувейде. На следующий день израильские ВВС атаковали Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии и окрестности президентского дворца в Дамаске.

17 июля сирийские власти и лидеры друзов заключили перемирие. Соглашение было достигнуто при посредничестве США, Турции и арабских государств. В нем речь идет о выводе сирийских правительственных сил из Эс-Сувейды и передаче контроля над безопасностью в одноименной провинции друзским формированиям и духовным лидерам общины.

Затем Израиль и Сирия договорились о прекращении огня при поддержке США, Турции, Иордании и соседних стран, об этом заявил американский посол в Турции Том Баррак.

Аш-Шараа на фоне израильских атак утверждал в телеобращении, что Сирия не боится войны и готова сражаться, если возникнет угроза. Он подчеркнул, что Сирия не должна становиться зоной конфликта и гарантировал защиту друзам.