Сирийский президент заявил о готовности к войне

Сирия не боится войны и готова сражаться, если возникнет угроза, заявил временный президент аш-Шараа. Он подчеркнул, что Сирия не должна становиться зоной конфликта и гарантировал защиту друзам

Ахмед аш-Шараа (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа на фоне израильских атак выступил с телеобращением к нации. Он заявил, что нельзя допустить, чтобы Сирия стала зоной конфликта, как того добивается Израиль, однако сирийский народ не боится войны и готов сражаться за свое достоинство.

«Мы не относимся к числу тех, кто боится войны. Мы провели свою жизнь, сталкиваясь с трудностями и защищая наш народ, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений», — сказал временный президент, его слова приводит агентство SANA.

Израиль начал наносить удары по Сирии на фоне обострения конфликта в республике между друзскими формированиями и бедуинами. Столкновения идут, в частности, в городе Эс-Сувейд. 15 июля сирийская армия вошла в одноименный административный центр провинции и начала его зачистку.

Друзы — это замкнутая этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке. Они исповедуют особую монотеистическую религию на основе шиизма исмаилитского толка с элементами неоплатонизма, гностицизма и иудаизма. Друзы проживают на западе Сирии, а также в Ливане и на севере Израиля.

Аш-Шараа подчеркнул, что сирийские власти способны справиться с ситуацией самостоятельно, а израильские атаки только подорвут усилия по достижению стабильности. Обращаясь к друзам, которых он назвал «неотъемлемой частью сирийской нации», Аш-Шараа гарантировал, что все причастные к нападению на них будут привлечены к ответственности.

«Сирия никогда не станет местом раздора среди своего народа. Мы заверяем вас, что защита ваших прав и свободы — один из наших приоритетов, и мы отвергаем любые попытки перетянуть вас на какую-либо внешнюю сторону. Мы все — партнеры на этой земле», — отметил он.

Отдельно временный президент прокомментировал ситуацию в Эс-Сувейде, где, по его словам, действуют «преступные группировки, привыкшие к хаосу и подстрекательству к мятежу». «Лидеры этих банд — это те, кто долгие месяцы отказывался от диалога, ставя свои личные интересы выше интересов нации», — сказал он.

Напряженность между новым правительством Сирии и друзами обусловлена двумя факторами — разоружением друзских ополченцев и их интеграцией с остальным населением страны. Новое правительство Сирии стремится собрать вооруженные группировки под единое руководство, но с друзами такой договоренности достичь не удалось: община настаивает на сохранении за собой оружия и независимого ополчения. Также друзы обеспокоены исключением своих лидеров из процессов внутринационального диалога: в правительство Сирии входит только один министр-друз.