Могут ли израильские удары по Сирии перерасти в полноценную войну Сирийские власти отводят войска с юга после израильских ударов по Дамаску

Сирийские власти и друзская община объявили о прекращении огня после нескольких дней кровопролитных боев, в которые вмешался Израиль. Насколько устойчиво перемирие и может ли в регионе вновь разгореться война, разбирался РБК

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

17 июля власти Сирии и лидеры друзской общины заключили перемирие, которое должно положить конец кровопролитным столкновениям в южной провинции Эс-Сувейда. Перед этим в конфликт вмешался соседний Израиль, впервые с мая нанесший удары по сирийской столице. Соглашение о перемирии, достигнутое при посредничестве США, Турции и арабских государств, предусматривает вывод сирийских правительственных сил из города Эс-Сувейда и передачу контроля над безопасностью в одноименной провинции друзским формированиям и духовным лидерам общины.

В тот же день временный президент Сирии Ахмед Аш-Шараа выступил с обращением к нации, в котором обвинил Израиль в попытках превратить республику в «арену бесконечного хаоса» и помешать ее восстановлению после свержения режима Башара Асада. «Дорогой гордый сирийский народ, сегодня, когда мы сталкиваемся с этим новым вызовом, мы находимся в эпицентре битвы, направленной на защиту единства нашей страны, достоинства нашего народа и стойкости нашей нации», — заявил он (цитата по сирийскому агентству САНА).

Почему израильская армия нанесла удары по Сирии

Вооруженные столкновения между друзской общиной и бедуинами Эс-Сувейда начались в минувшее воскресенье. Последних поддержали силы переходного правительства Сирии. По разным оценкам, жертвами конфликта стали около 350 человек, включая мирных жителей из числа друзов. В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых бойцы правительственных войск и их сторонники унижают друзских священнослужителей, грабят дома и убивают мирных жителей. Один из сирийских друзов из Эс-Сувейды в беседе с Associated Press сообщил, что несколько безоружных членов его семьи были избиты и убиты.

Друзы — религиозное меньшинство, проживающее в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле. В Сирии их численность составляет около 700 тыс. при населении страны в 23 млн. На Голанских высотах, прежде сирийской территории, перешедшей под контроль Израиля после Шестидневной войны 1967 года, проживает около 150 тыс. друзов. В 1981 году кнессет ратифицировал закон об аннексии Голанских высот, но до сих пор часть проживающих там друзов отказываются принять израильское гражданство и пользуются сирийскими паспортами. С началом гражданской войны в Сирии в 2011 году друзы сохраняли относительную автономию от Дамаска. После свержения режима Башара Асада в декабре 2024 года они выступали за федеративное устройство страны, в то время как новое сирийское руководство стремится к централизованному контролю над всей Сирией, что уже приводило к конфликтам между друзами и проправительственными исламистскими группировками.

14 июля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по военной инфраструктуре сирийской армии в Эс-Сувейде, поражая базы, склады оружия, танки и боевые самолеты. На следующий день израильские ВВС атаковали генеральный штаб Вооруженных сил Сирии и окрестности президентского дворца в Дамаске. По данным САНА, в результате ударов по столице погибли три человека, еще 34 получили ранения.

Одновременно израильские друзы начали массово пересекать границу, чтобы поддержать своих единоверцев в Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к ним с призывом вернуться: «Мы действуем, чтобы спасти наших братьев друзов и уничтожить банды режима. И сейчас у меня к вам одна просьба. Вы — граждане Израиля. Не переходите границу. Вы подвергаете свою жизнь опасности, вас могут убить, вас могут похитить, и вы вредите усилиям ЦАХАЛ». Насколько израильских политиков-друзов прибыли в приграничный район, чтобы убедить представителей диаспоры вернуться домой. Тем не менее в общей сложности границу пересекли примерно 1 тыс. израильских друзов и несколько сотен с сирийскими паспортами.

Помимо защиты «братьев-друзов», израильская операция, по словам главы генштаба ЦАХАЛ Эяля Замира, направлена на предотвращение размещения «враждебных элементов» на юге Сирии и превращения региона в «оплот терроризма». Нетаньяху также назвал в качестве одной из целей операции демилитаризацию приграничной зоны. Удары, как заявили в Израиле, служат сигналом новому сирийскому руководству. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал сирийского лидера Аш-Шараа «террористом, варварским убийцей, который должен быть уничтожен без промедления».

Насколько стабильна ситуация сейчас

В своем обращении к нации Аш-Шараа признал факты насилия в отношении друзов и пообещал привлечь к ответственности всех виновных. Он подчеркнул, что друзская община — это неотъемлемая часть сирийского общества, и защита ее прав и свобод остается одним из главных приоритетов новых властей страны. Но перемирие вряд ли можно считать прочным — стороны уже объявляли о прекращении огня 15 июля, однако боевые действия продолжились.

Сейчас Северное командование ЦАХАЛ сохраняет повышенную готовность на случай возобновления боевых действий, а израильские инженерные подразделения готовятся установить заграждения между поселком Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и сирийским городом Хадер, сообщает Ynet. Для обеспечения безопасности границ ЦАХАЛ также планирует развернуть на Голанских высотах две дополнительных дивизии.

Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская заявила РБК, что повторные атаки на друзов могут спровоцировать новые удары со стороны Израиля. «Иерусалим, судя по всему, также может использовать атаки как элемент сдерживания нового сирийского режима, а также для демонстрации собственных возможностей, вписывающейся в логику его текущей проактивной стратегии», — предположила эксперт.

Востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров также не исключает дальнейшего обострения ситуации. Он отметил, что в зоне риске находятся не только друзы, но и другие этноконфессиональные меньшинства Сирии. Эксперт напомнил, что силы безопасности переходного правительства формировались из разрозненных группировок, в том числе радикальных, которые проявляют жестокость «на местах». «Триггером может стать практически все что угодно. Например, если друзы будут в дальнейшем укреплять свои позиции, в том числе развивая кооперацию с Израилем, это может быть воспринято радикальными суннитскими группировками как угроза территориальной целостности и суверенитету Сирии и как повод показать, кто здесь главный», — пояснил Бочаров.

Эксперт предположил, что сирийские власти постараются продемонстрировать по крайней мере готовность к диалогу с Израилем и настрой на создание инклюзивной системы управления государством. Однако насилие в Эс-Сувейде подорвало доверие этноконфессиональных меньшинств, в том числе курдов, к Дамаску. Большую опасность также представляют и сохраняющиеся в Сирии террористические группировки.

27 ноября 2024 года сирийская вооруженная оппозиция и исламистские группировки начали масштабное наступление на северо-западе Сирии. 29 ноября они захватили Алеппо, второй по величине город страны, ранее контролируемый правительственными силами. На следующий день повстанцы восстановили контроль над востоком провинции Идлиб, утраченный в 2020 году, а затем взяли города Хама и Хомс. В ночь на 8 декабря повстанцы вошли в Дамаск. Президент Башар Асад, правивший страной с 2000 года, бежал в Москву. 29 января временным президентом стал Ахмед аш-Шараа, лидер исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана в России террористической и запрещена). Новые власти отменили действие Конституции, были распущены парламент, армия и службы безопасности. В марте в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс произошла самая кровопролитная вспышка насилия с момента смены власти — в результате массовых убийств и внесудебных казней погибло свыше 1,6 тыс. алавитов (к этому религиозному меньшинству принадлежит и семья экс-президента Асада) и христиан.

Незадолго до событий в Эс-Сувейде Израиль и новое сирийское руководство провели несколько раундов посвященных нормализации отношений прямых переговоров, итогом которых, как ожидалось, мог бы стать пакт о ненападении или даже полноценный мирный договор. А в конце июня президент США Дональд Трамп снял с Сирии действовавшие с 2004 года санкции. Представители Израиля заявили, что хотели бы добиться присоединения Сирии к соглашениям Авраама об установлении дипломатических отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), Бахрейном, Марокко и Суданом.

После последних израильских ударов по Дамаску официальные переговоры о нормализации отношений между Израилем и Сирией, вероятно, будут приостановлены, хотя неформальные контакты могут продолжиться, считает Бочаров. Самарская считает, что возможность нормализации сохраняется, но Израиль рассматривает ситуацию в Сирии как крайне нестабильную, отдавая приоритет обеспечению безопасности «на земле». «При дестабилизации центральной власти в Сирии достигнутые дипломатические договоренности могут оказаться нерелевантными, если контроль перейдет к враждебным Израилю силам», — пояснила эксперт.

Самарская сомневается, что Израиль стремится установить контроль над новыми территориями, подчеркивая временный характер его военного присутствия в Сирии. Бочаров также исключает, что Израиль воспользуется вакуумом власти в Сирии для территориальной экспансии. По его мнению, ресурсы Израиля ограничены из-за нерешенной проблемы сектора Газа и туманных перспектив на иранском направлении, так что «распылять» их еще больше вряд ли оправданно. «В случае с друзами речь шла о том, чтобы оказать поддержку близким к Израилю силам, чтобы они укрепили свои позиции. Но я не уверен, что Израиль будет расширять свой собственный контроль над какими то дополнительными территориями», — резюмировал он.