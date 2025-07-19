Болсонару, закрыв браслет на ноге, заявил о планах договориться с Трампом

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару намерен договориться с американским президентом Дональдом Трампом о пересмотре тарифов на импорт бразильских товаров в Соединенные Штаты, если будет повторно избран главой государства. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

По словам бывшего президента, ему также удастся ограничить влияние Китая и дать отпор левым в Бразилии.

Как отмечает издание, Болсонару давал интервью, «натянув темные джинсы поверх датчика на лодыжке» — браслета, надетого для отслеживания его передвижений. Носить этот браслет экс-президента обязал суд.

Болсонару в интервью Reuters выразил мнение, что «унизительные ограничения», наложенные судом, не повлияют на его роль в мировой политике.

Материал дополняется