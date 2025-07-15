Президент Бразилии издал указ об ответных мерах на пошлины Трампа

Лула да Силва подписал указ, позволяющий приостановить концессии для американских фирм в качестве ответа на анонсированные Трампом пошлины на бразильские товары. Предполагается, что тарифы в 50% вступят в силу с 1 августа

Луис Инасиу Лула да Силва (Фото: Carlos Elias Junior / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал указ, которым ввел в действие закон об экономической взаимности. Документ определяет, в каких случаях и каким образом правительство может отреагировать на односторонние меры, принятые странами или экономическими блоками, которые негативно сказываются на международной конкурентоспособности Бразилии.

Как отмечает G1, закон был одобрен в апреле, но глава государства ввел его в действие меньше чем через неделю после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении 50-процентных пошлин на бразильскую продукцию с 1 августа. В тексте закона описаны критерии приостановления коммерческих концессий, инвестиций и обязательств, связанных с правами интеллектуальной собственности.

Этот же указ определяет создание межведомственного комитета по переговорам и экономическим и торговым контрмерам для защиты бразильской экономики. Комитет возглавит вице-президент и министр развития Бразилии Жералду Алкмин. В него войдут глава аппарата президента Руй Кошта, министр иностранных дел Мауро Виейра и министр финансов Фернанду Аддад. Другие министры могут быть приглашены на тематические заседания комитета.

Первое заседание состоится сегодня, 15 июля, с участием представителей промышленности и сельского хозяйства. «В качестве своей первой миссии комитет намерен выслушать представителей деловых кругов, чтобы определить последствия сделанного президентом США объявления о введении 50-процентных пошлин на всю продукцию, импортируемую из Бразилии, начиная с 1 августа», — написал Лула да Силва в соцсети Х.

Разработка указа, регулирующего закон об экономической взаимности, стала одним из первых шагов, предпринятых бразильским правительством после объявления Трампа о введении пошлин. О планах ввести 50-процентные пошлины для Бразилии американский президент уведомил бразильского лидера, отправив ему письмо, которое позднее опубликовал в своей соцсети. Трамп обвинил Лулу да Силву в «охоте на ведьм» против бывшего президента Жаира Болсонару, которого в Бразилии обвиняют в попытке переворота. Американское посольство назвало дело против Болсонару политическим преследованием, на что МИД Бразилии потребовал разъяснений.

Лула да Силва отмечал, что показатели торговли Бразилии с США нельзя назвать «жизненно важными». Он выразил уверенность, что Бразилии удастся перенаправить свой экспорт и найти новых партнеров вместо США, торговля с которыми составляет лишь 1,7% ВВП. По данным Министерства развития, промышленности, торговли и услуг, в 2024 году экспорт Бразилии в США составил $40,4 млрд.