Трамп вступился за бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару
Бразилия творит ужасные вещи с бывшим президентом Жаиром Болсонару, заявил глава США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
Он обвинил бразильские власти в том, что те занимаются преследованием своего политического оппонента и поступают по отношению к нему несправедливо, ведь все, что он делал, — это «боролся за свой народ».
«Великий народ Бразилии не потерпит того, что они делают со своим бывшим президентом. Я буду очень внимательно следить за ОХОТОЙ НА ВЕДЬМ против Жаира Болсонару, его семьи и тысяч его сторонников», — написал он.
Трамп назвал Болсонару сильным лидером и заявил, что он должен быть допущен к выборам.
«Единственный Суд, который должен состояться, — это Суд избирателей Бразилии. Это называется Выборы. ОСТАВЬТЕ БОЛСОНАРУ В ПОКОЕ», — заключил президент США.
Болсонару занимал пост президента с 1 января 2019 по 1 января 2023 года.
После поражения действующему президенту Бразилии Луле де Сильве на выборах в 2022 году сторонники Болсонару устроили протесты. Полиция арестовала более 1,6 тыс. человек, свыше 200 были осуждены. Сам политик, находившийся в США, публично не поддержал протестующих.
В 2023 году генеральная прокуратура выдвинула против него обвинения в организации государственного переворота, а высший избирательный суд Бразилии лишил его права избираться до 2030 года.
Болсонару отрицает свою вину. Если бывшего президента признают виновным, ему грозит более 40 лет тюрьмы.
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