Президент Бразилии посоветовал Трампу не вмешиваться в дела страны

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на саммите БРИКС, посоветовал своему американскому коллеге Дональду Трампу не вмешиваться во внутренние дела Бразилии, передает Uol.

Ранее Трамп обвинил бразильские власти в том, что они занимаются преследованием бывшего президента страны Жаира Болсонару.

«У этой страны есть законы, правила и хозяин — бразильский народ, так что занимайтесь своей жизнью, не нашей», — сказал бразильский президент.

Жаир Болсонару находился на посту президента Бразилии с 1 января 2019 года по 1 января 2023 года.

После того, как на выборах 2022 года он проиграл действующему главе государства Луле да Силве, сторонники Болсонару вышли на массовые акции протеста. В результате полицейских операций было задержано более 1,6 тыс. человек, более чем 200 участникам были вынесены приговоры. Сам экс-президент, находившийся в тот момент в США, публично не выступил в поддержку протестующих.

В 2023 году генпрокуратура Бразилии предъявила Болсонару обвинения в попытке организации государственного переворота. Позже высший избирательный суд страны запретил ему участвовать в выборах до 2030 года.

Бывший президент настаивает на своей невиновности. В случае признания его виновным по всем пунктам обвинения, ему может грозить тюремное заключение сроком более 40 лет.