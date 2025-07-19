Трамп подал в суд на WSJ и Мердока из-за статьи об открытке для Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что подал иск против медиамагната Руперта Мердока за клевету. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп рассказал, что иск подан из-за публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ) о его связях с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном.

Ответчиками, по словам президента, выступят авторы статьи, сама газета, а также Мердок и главный редактор WSJ Роберт Томпсон. Предстоящее судебное разбирательство Трамп назвал «историческим».

«Этот иск подается не только от имени вашего любимого президента, но и для того, чтобы продолжать отстаивать всех американцев, которые больше не будут терпеть оскорбительные правонарушения фальшивых средств массовой информации», — написал республиканец.

В материале, который стал поводом для судебного иска, WSJ описывает поздравительную открытку, которую Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-й день рождения в 2003 году. По сведениям газеты, подруга Эпштейна Гилейн Максвелл подготовила ему в подарок альбом с письмами от друзей. Одно из посланий было подписано «Дональд», издание считает, что автором открытки является Трамп.

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