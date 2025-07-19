 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп подал в суд на WSJ и Мердока из-за статьи об открытке для Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что подал иск против медиамагната Руперта Мердока за клевету. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп рассказал, что иск подан из-за публикации газеты The Wall Street Journal (WSJ) о его связях с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном.

Ответчиками, по словам президента, выступят авторы статьи, сама газета, а также Мердок и главный редактор WSJ Роберт Томпсон. Предстоящее судебное разбирательство Трамп назвал «историческим».

«Этот иск подается не только от имени вашего любимого президента, но и для того, чтобы продолжать отстаивать всех американцев, которые больше не будут терпеть оскорбительные правонарушения фальшивых средств массовой информации», — написал республиканец.

WSJ описала открытку, которую Трамп мог подарить Эпштейну
Политика
Активисты вывесили плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна возле посольства США в Лондоне,&nbsp;17 июля 2025 года

В материале, который стал поводом для судебного иска, WSJ описывает поздравительную открытку, которую Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-й день рождения в 2003 году. По сведениям газеты, подруга Эпштейна Гилейн Максвелл подготовила ему в подарок альбом с письмами от друзей. Одно из посланий было подписано «Дональд», издание считает, что автором открытки является Трамп.

Материал дополняется

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп Руперт Мердок
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Руперт Мердок фото
Руперт Мердок
бизнесмен, медиамагнат
11 марта 1931 года
Материалы по теме
WSJ описала открытку, которую Трамп мог подарить Эпштейну
Политика
Трамп пригрозил WSJ судом из-за статьи об открытке для Эпштейна
Политика
Трамп поручил генпрокурору США рассекретить материалы по делу Эпштейна
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Фигурант дела сооснователя IT-холдинга IBS пошел на сделку со следствием Бизнес, 04:22
В Одессе и Павлограде на Украине прогремели взрывы Политика, 03:55
Лагерь «Военмех» в Ленобласти закрыли из-за туберкулеза у сотрудника Общество, 03:41
Трамп подал в суд на WSJ и Мердока из-за статьи об открытке для Эпштейна Политика, 03:27
В Ростовской области из-за атаки дронов остановили поезд Адлер–Москва Политика, 02:53
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13 Политика, 02:27
Кремль ответил на вопрос о скорой встрече Путина с Трампом Политика, 02:21
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Мерц заявил, что политика в отношении Украины в ЕС продвигается тяжело Политика, 02:17
Над Россией за менее чем пять часов сбили 87 БПЛА Политика, 02:02
Власти ФРГ согласовали с соседями план борьбы с нелегальной миграцией Политика, 01:57
Трамп заявил об угасании БРИКС после своих угроз пошлинами Политика, 01:53
Посол сообщил, что Сирия и Израиль договорились о прекращении огня Политика, 01:37
В Шереметьево второй раз за час ограничили полеты Политика, 01:17
Колумбия задумалась о решении вопроса наемничества среди своих граждан Политика, 00:56