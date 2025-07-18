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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп пригрозил WSJ судом из-за статьи об открытке для Эпштейна

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
WSJ описала «непристойную» открытку на 50-летие Эпштейна, автором которой газета считает Трампа. Он отверг эти данные и пригрозил иском в случае публикации статьи. После ее выхода Трамп пообещал подать в суд на WSJ и Мердока

Президент США Дональд Трамп пообещал «в скором времени» подать в суд на The Wall Street Journal (WSJ), медиахолдинг NewsCorp, куда входит издание, и владельца холдинга Руперта Мердока из-за публикации клеветы. Об этом глава Белого дома сообщил в своем Truth Social.

Ранее WSJ опубликовала материал с описанием поздравительной открытки, которую Трамп подарил финансисту Джеффри Эпштейну на его 50-й день рождения в 2003 году. По сведениям газеты, подруга Эпштейна, Гилейн Максвелл, подготовила ему в подарок альбом с письмами от друзей. Одно из посланий было подписано «Дональд», издание считает, что автором открытки является Трамп.

WSJ описывает открытку как «непристойную»: несколько строк машинописного текста обрамлены контуром обнаженной женщины, который, похоже, нарисован от руки жирным маркером. «Пара маленьких дуг обозначает грудь женщины, а подпись будущего президента — волнистая надпись «Дональд» ниже талии, имитирующая лобковые волосы», — говорится в статье.

В конце послания, как пишет WSJ, сказано: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом». В комментарии газете сам Трамп отрицает, что написал это письмо или нарисовал картинку. «Я никогда в жизни не писал картин. Я не рисую женщин. Это не мой язык. Это не мои слова», — сказал он, пригрозив изданию судебным иском в случае публикации материала.

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Финансы

В публикации в Truth Social Трамп напомнил, что предупредил WSJ о намерении подать в суд. «Мистер Мердок заявил, что он позаботится об этом, но, очевидно, не имел возможности сделать это. <...> «Они все равно распространяют ложную, злонамеренную и клеветническую историю. Президент Трамп вскоре подаст в суд на The Wall Street Journal, NewsCorp и мистера Мердока», — написал Трамп.

Инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гилейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В феврале Бонди заявила Fox News, что у нее на столе лежит «список клиентов», которым Эпштейн предлагал сексуальные услуги несовершеннолетних девушек, но позднее она отказалась от своих слов, пояснив, что не имела в виду поименный список сообщников финансиста, а материалы дела в целом. Затем Бонди опубликовала часть рассекреченных документов по делу, включая копии бортовых журналов частного самолета Эпштейна и адресной книги, перечень улик, а также «список массажисток».

На прошлой неделе Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовали служебную записку, в которой говорится, что оба ведомства, изучив материалы дела, пришли к заключению, что «списка клиентов» не существует. 

Однако сенаторы в США, в том числе республиканцы, все настойчивее требуют от Министерства юстиции США опубликовать документы по скандальному делу. Однако Белый дом не спешит. Доказательств участия Трампа в преступлениях Эпштейна нет, при том, что и сам политик, и его поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич фигурируют в файлах дела. В 2004 году Трамп и Эпштейн поссорились, после чего, как говорил американский президент, он запретил финансисту появляться в своем поместье.

Хотя во время своей предвыборной кампании Трамп обещал рассекретить материалы по делу Эпштейна, в последние дни он жестко раскритиковал однопартийцев за нападки на Бонди «из-за парня, который все никак не умрет».

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Софья Полковникова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Джеффри Эпштейн Дональд Трамп The Wall Street Journal Руперт Мердок
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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