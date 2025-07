Как дело миллиардера-педофила раскололо Республиканскую партию

Все больше республиканцев требуют от генпрокурора США немедленно опубликовать документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, но Белый дом противится. Как скандальное дело может навредить Дональду Трампу — в статье РБК

Фото: Stephanie Keith / Getty Images

Как в США вновь возник интерес к скандальному делу

16 июля спикер палаты представителей США Майк Джонсон присоединился к республиканцам, которые все настойчивее требуют от Министерства юстиции США опубликовать документы по скандальному делу покончившего с собой миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и склонении несовершеннолетних к проституции. В феврале генеральный прокурор Пэм Бонди заявила Fox News, что у нее на столе лежит «список клиентов», которым Эпштейн предлагал сексуальные услуги несовершеннолетних девушек, но позднее она отказалась от своих слов, пояснив, что не имела в виду поименный список сообщников финансиста, а материалы дела в целом.

В итоге в конце февраля Бонди опубликовала часть рассекреченных документов по делу, включая копии бортовых журналов частного самолета Эпштейна и адресной книги, перечень улик, а также «список массажисток». В последнем документе 254 имени, однако все они купированы в целях защиты конфиденциальности жертв. А на минувшей неделе Минюст и Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовали служебную записку, в которой говорится, что оба ведомства, изучив материалы дела, пришли к заключению, что «списка клиентов» не существует. В документе отмечается, что значительная часть материалов не была бы обнародована и в случае, если бы Эпштейн дожил до суда, и решение засекретить их было принято «только для защиты жертв и для того, чтобы не подвергать каких-либо дополнительных третьих лиц обвинениям в незаконных действиях». По этой же причине ведомства больше не будут публиковать никакой информации по делу. «Одним из наших главных приоритетов является борьба с эксплуатацией детей и обеспечение справедливости для жертв. Подпитка необоснованных теорий [заговора] об Эпштейне не служит ни одной из этих целей», — говорилось в записке.

Инвестиционный банкир Джеффри Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019 года и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гилейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. 10 января суд в США рассекретил заключительную часть документов по делу по иску, поданному в 2015 году американкой Вирджинией Джуффре к Гилейн Максвелл. Пострадавшая заявила, что ее принуждали к интимной связи с британским принцем Эндрю, неназванным «известным премьер-министром», главой сети отелей Hyatt Томасом Прицкером, бывшим губернатором Нью-Мексико и послом США в ООН Биллом Ричардсоном, бывшим сенатором Джорджем Митчеллом, миллиардером Гленном Дубином, профессором Массачусетского технологического института и «отцом искусственного интеллекта» Марвином Мински, а также миллиардером Лесом Векснером, владельцем компании Victoria’s Secret и сетей магазинов Bath & Body Works и Pink. В документах также фигурируют имена Трампа, экс-президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари, бывшего вице-президента США Альберта Гора, экс-премьера Израиля Эхуда Барака, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона, режиссера Джорджа Лукаса, актера Кевина Спейси, модели Хайди Клум, лингвиста и публициста Ноама Хомски, юриста и профессора Гарвардского университета Алана Дершовица, фокусника Дэвида Копперфилда, модели Наоми Кэмпбелл, певца Майкла Джексона и многих других знаменитостей. Однако наличие имени того или иного человека в судебных документах не обязательно означает его причастность к преступлениям Эпштейна и Максвелл.

Решение Минюста и ФБР не публиковать новые материалы по делу разозлило многих консерваторов, для которых дело Эпштейна стало символом безнаказанности власть имущих, отмечает The Hill. Неожиданно для многих к числу недовольных присоединился и Майк Джонсон. «[Бывший президент США Рональд] Рейган говорил нам, что мы должны доверять американскому народу, и я верю в этот принцип, и я знаю, что президент Трамп придерживается того же мнения... Это очень деликатная тема, но мы должны рассказать обо всем и позволить людям решать самим», — заявил спикер палаты представителей. Он отметил, что хотел бы получить от Бонди разъяснения по поводу ее февральских слов о «списке клиентов». Среди недовольных Бонди и заместитель директора ФБР Дэн Бонджино: как утверждает The New York Times, он вступил в конфликт с генеральным прокурором, перестал появляться на работе и обдумывает отставку.

Республиканская партия фактически раскололась на два лагеря: на тех, кто считает, что скандальное дело нужно оставить позади и сфокусироваться на других важных задачах, и тех, кто требует максимальной прозрачности. Среди последних, помимо Джонсона, член палаты представителей от Кентукки Томас Мэсси, который заявил о намерении инициировать специальную процедуру, которая позволит вынести законопроект об обнародовании материалов дела на голосование без предварительного обсуждения в комитетах (discharge petition). Его ходатайство поддержал конгрессмен-демократ Ро Кханна.

Среди ярых сторонников обнародования материалов дела и миллиардер Илон Маск, который в разгар ссоры с Трампом написал в соцсети X, что в скандальном «списке клиентов» фигурирует и 47-й президент США. Позднее он удалил пост и признал, что погорячился, но продолжил настаивать на необходимости публикации документов. «Как можно ожидать, что люди будут верить Трампу, если он не обнародует файлы Эпштейна?» — написал Маск 8 июля. «Они... даже не пытались предъявить обвинения никому из списка клиентов Эпштейна. Правительство глубоко коррумпировано», — заключил он.

Почему Трамп противится публикации материалов по делу Эпштейна

Доказательств участия Трампа в преступлениях Эпштейна нет, при этом и сам политик, и его поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич фигурируют в файлах дела. Пострадавшая Джуффре заявила, что была завербована Максвелл, когда работала в спа-салоне Трампа. В 2002 году тот рассказывал, что знает Эпштейна уже 15 лет, а в 1992 году телеканал NBC показывал репортаж о вечеринке в Мар-а-Лаго, на которой был и Эпштейн. В 2004 году, еще до предъявления каких-либо обвинений, Эпштейн и Трамп поссорились, предположительно, из-за сделки с недвижимостью в Палм-Бич. Трамп рассказывал, что после этого запретил Эпштейну появляться у себя в Мар-а-Лаго.

В ходе предвыборной кампании 2024 года республиканец неоднократно обещал рассекретить «файлы Эпштейна», выражая недоумение, что это до сих пор не было сделано. Эти заявления нашли отклик у сторонников теорий заговора, которые считают, что в материалах дела содержатся доказательства существования «глубинного государства» (deepstate), покрывающего педофилов и других преступников из числа американской элиты. Самоубийство Эпштейна в 2019 году породило множество спекуляций: сторонники Республиканской партии заявляли, что от финансиста «избавился клан Клинтонов», а приверженцы Демократической партии — что за его смертью стоит Трамп. Впоследствии глава ФБР Кэш Патель, назначенный на этот пост в 2025 году, пришел к выводу, что смерть Эпштейна стала следствием суицида.

13 июля Трамп раскритиковал однопартийцев за нападки на Бонди «из-за парня, который все никак не умрет». Он заявил, что если бы в документах были сведения, компрометирующие движение Make America Great Again (MAGA), то демократы давно бы их обнародовали. Президент предложил оставить все как есть и «не тратить время и энергию на Джеффри Эпштейна, до которого никому нет дела». 16 июля он обрушился с еще более жесткой критикой на тех однопартийцев, которые продолжают требовать обнародования материалов дела — как считает Трамп, под воздействием демократов. «Их новая афера — то, что мы навсегда назовем «мистификацией Джеффри Эпштейна», и мои бывшие сторонники полностью попались на эту «чушь». Они не извлекли уроков и, вероятно, никогда не извлекут, даже после восьми лет обмана от сумасшедших левых, — написал Трамп в соцсети Truth Social. — Пусть эти слабаки продолжают делать работу за демократов, не думая даже упоминать наши невероятные и беспрецедентные успехи, потому что мне больше не нужна их поддержка».

Старший научный сотрудник отдела внутриполитических исследований ИСКРАН Павел Кошкин предположил, что Трампу вряд ли удастся заглушить шум вокруг дела Эпштейна, поскольку в свое время он заработал на нем немало очков, дискредитируя демократов. «Поэтому репутационный ущерб в той или иной степени неизбежен. Этот закон политики, применимый и к США: сегодня вы роете могилу оппоненту, а завтра сами можете в ней оказаться», — пояснил эксперт в комментарии РБК.

По мнению Кошкина, Трамп, тем не менее, может попытаться саботировать любые публичные призывы и законодательные инициативы по обнародованию пресловутого «списка клиентов». «Другой вопрос — такая неосторожность может оттолкнуть электорат, даже верных сторонников, которые зациклены на теориях заговора. Демократы, несомненно, не упустят возможности заработать на этом электоральный капитал и будут дожимать Трампа: на ловца и зверь бежит. Получится ли — покажут результаты промежуточных выборов», — резюмировал он.