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Военная операция на Украине ,  
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Аркадий Волож заявил об отсутствии связей с Россией

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Военная операция на Украине
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Продажа российского «Яндекса»
Сооснователь «Яндекса» сказал, что после завершения продажи российского бизнеса полностью отделился от России и в такой ситуации его компания Nebius «должна быть святее папы римского»
Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож в интервью Spiegel заявил, что большая часть менеджмента его компании Nebius Group — из Европы и США. «У нас много российских IT-инженеров, мы этим гордимся. IT-специалисты — дефицитный ресурс... Деловой язык Nebius — не русский, а самый распространенный в мире: ломаный английский», — отметил он. При этом обратив внимание, что айтишники — дефицитный ресурс, а в Microsoft и Google работают десятки тысяч россиян.

«Мы настолько прозрачны, насколько это возможно, — иначе никто из наших деловых партнеров не стал бы с нами разговаривать. Сегодня у нас нет никаких связей с Россией. От нас в сторону Москвы не отправляется ни байта данных. Все это сертифицировано одной из четырех крупнейших консалтинговых фирм... Для меня ясно: мы должны быть святее папы римского», — объясняет Волож.

Его позиция по отношению к военному конфликту на Украине осталась неизменной: «боевые действия не следовало начинать, они знаменуют конец эпохи». «У страны была возможность пойти другим путем. Мы все пытались построить другую, лучшую и современную Россию», — заявил он.

Волож в июне 2022 года попал под санкции Евросоюза, после чего покинул все должности в основанном им «Яндексе».

В августе 2023 года сооснователь «Яндекса» осудил военные действия на Украине. В интервью Spiegel Волож подчеркнул: «Мы отделились от России. Это все. Каждый высказал свою точку зрения. Я не хочу оглядываться назад. Я хочу смотреть вперед и создавать что-то новое».

Президент Владимир Путин в сентябре 2023 года связал заявление сооснователя «Яндекса» по Украине с желанием «сохранить деньги и связать свою жизнь с другой страной». «Он живет в Израиле, и могу представить себе, что, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь там хорошие отношения с властями, он и вынужден делать определенные заявления», — заявил Путин, пожелав ему: «Ну дай бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется».

13 марта Евросоюз исключил Воложа из санкционных списков.

Нидерландская Yandex N.V., которой принадлежал до последнего времени и российский бизнес «Яндекса», в феврале договорилась продать его консорциуму инвесторов за 475 млрд руб. 16 июля нидерландская компания объявила, что Волож вернулся на пост ее главы, и объявила о смене названия на Nebius Group.

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Аркадий Волож фото

Аркадий Волож

Бизнесмен, сооснователь «Яндекса»
11 февраля 1964 года
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