Столтенберг заявил о способности НАТО пережить новый срок Трампа

Странам Европы не нужно поддаваться влиянию «самоисполняющихся пророчеств», а взаимодействовать с Трампом в случае его избрания так же, как и при первом его сроке, заявил генсек НАТО

Йенс Столтенберг (Фото: Hollie Adams / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian предостерег страны Европы от «самоисполняющихся пророчеств» о том, что победа Дональда Трампа на выборах президента США приведет к концу существования альянса и прекращению трансатлантических связей.

«Я работал с ним четыре года», — напомнил Столтенберг, отметив, что опасения по поводу будущего НАТО звучали и при первом президентском сроке Трампа (январь 2017 — январь 2021). «Реальность такова, что НАТО стала сильнее за четыре года… больше войск, высокая боеготовность», — уверен он.

По словам Столтенберга, лидеры стран альянса должны взаимодействовать с Трампом так же, как они это делали в 2016 году, независимо от его риторики во время предвыборной кампании. Если Трамп вернется в Белый дом, Европе нужно будет «повторить стратегию 2016 года».

Европейские лидеры обеспокоены, что значительный контроль над внешней политикой отойдет выбранному Трампом кандидату на пост вице-президента США Джей Ди Вэнсу, ранее критиковавшему помощь Украине. Он дал понять, что при Трампе США «не будут играть ведущую роль в обеспечении глобальной безопасности». Столтенберг заявил, что несмотря на это, с оптимизмом смотрит на будущее НАТО, и критика экс-президента США и его кандидата направлена не на сам альянс, а на страны, которые недостаточно тратят на оборону.

По словам Столтенберга, члены НАТО представляют 50% мировой «военной мощи», а если США выйдут из альянса, показатель опустится до 25%.

Politico со ссылкой на эксперта по обороне Дэна Колдуэлла писала, что Трамп вряд ли выйдет из НАТО, но предпримет «радикальную переориентацию» альянса, в частности, сократить роль США в блоке и рассмотреть пункт о нерасширении на восток. По данным CNN, политик рассматривает возможность создания «двухуровневого» НАТО, когда на страны, чьи затраты на оборону не достигают 2% от ВВП, не будет распространяться статья о защите в случае нападения, а также хочет сократить обмен разведданными.