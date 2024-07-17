Столтенберг назначил руководителя представительства НАТО на Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил нового главу представительства НАТО в Украине, им стал британец Патрик Тернер говорится в сообщении пресс-службы альянса. Ранее он был помощником генсека по оборонной политике и планированию, а также занимал ряд должностей на госслужбе в Великобритании.
«Я уверен, что он преуспеет в этой важной роли, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украины», — прокомментировал назначение сам Столтенберг.
Тернер будет выступать в качестве координатора взаимодействия НАТО с украинскими властями, координировать усилия альянса по оказанию помощи Киеву и предоставлять оценки и рекомендации по ситуации на Украине.
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