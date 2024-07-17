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Политика ,  
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Столтенберг назначил руководителя представительства НАТО на Украине

Патрик Тернер
Патрик Тернер (Фото: Noushad Thekkayil / EPA / ТАСС)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил нового главу представительства НАТО в Украине, им стал британец Патрик Тернер говорится в сообщении пресс-службы альянса. Ранее он был помощником генсека по оборонной политике и планированию, а также занимал ряд должностей на госслужбе в Великобритании.

«Я уверен, что он преуспеет в этой важной роли, поскольку НАТО продолжает наращивать свою поддержку Украины», — прокомментировал назначение сам Столтенберг.

Тернер будет выступать в качестве координатора взаимодействия НАТО с украинскими властями, координировать усилия альянса по оказанию помощи Киеву и предоставлять оценки и рекомендации по ситуации на Украине.

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Фото:Nathan Howard / Reuters

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НАТО в Европе Украина Йенс Столтенберг
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