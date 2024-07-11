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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнала о плане Трампа сократить обмен разведданными с НАТО

Politico: Трамп после победы на выборах сократит обмен разведданными с НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Трамп готовится сократить обмен разведданными со странами — членами НАТО в случае победы на выборах, выяснила Politico. Источники газеты указывают на опасность такого решения для Украины. Москва критикует помощь Киеву
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Brian Snyder / Reuters)

Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США рассматривает возможность сократить обмен разведывательной информацией со странами — членами НАТО, сообщает газета Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников, осведомленных о таких планах. Издание пишет, что о планах европейцам рассказали советники Трампа.

Такая мера может повлечь тяжкие последствия в области безопасности, особенно для Украины, пишет газета.

«Прекращение или существенное сокращение обмена разведданными США с союзниками и партнерами по НАТО имело бы немедленное, глубокое и потенциально долгосрочное негативное влияние на интересы безопасности Запада», — заявил изданию бывший директор ЦРУ Джон Бреннан.

На просьбу прокомментировать Politico ситуацию представитель предвыборного штаба Трампа сослался на заявление в соцсети TruthSocial, что бывший президент «восстановит мир и восстановит американскую мощь на мировой арене».

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Политика
Дональд Трамп

В начале июля Politico писало, что страны НАТО разработали план, который в случае победы Трампа на выборах гарантирует долгосрочную поддержку Украине. По информации издания, члены альянса рассчитывают разработать «креативные дипломатические меры» для защиты от вмешательства его администрации в дела блока. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что, по его мнению, США останутся союзником альянса вне зависимости от того, кто будет президентом страны.

Очередные президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин) 15–18 июля, а Демократическая — на съезде в Чикаго (штат Иллинойс) 19–22 августа. И Трамп, и Байден уже заручились поддержкой необходимого числа партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде.

Россия осуждает военную поддержку Украины и неоднократно упрекала страны НАТО за втягивание в конфликт, напоминая о рисках его эскалации. В середине июня Путин заявил, что «НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине». Он напомнил, что скоро на Украину должны будут поступить западные истребители, и если их разместят на авиабазах вне Украины, необходимо посмотреть, «как нам поражать и где поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Дональд Трамп обмен разведданными НАТО ЕС Военная операция на Украине
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