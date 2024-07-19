Ким Чен Ын заявил о поддержке России в связи с конфликтом на Украине

Ким Чен Ын на встрече с российской военной делегацией заявил о «неизменной сильной поддержке» Москвы. Он призвал армии двух стран армии двух стран «крепче сплотиться для защиты мира»

Алексей Криворучко и Ким Чен Ын (Фото: Reuters / ЦТАК)

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в штаб-квартире ЦК Трудовой партии российскую делегацию, которую возглавил замминистра обороны Алексей Криворучко, сообщает ЦТАК.

Северокорейский лидер «послал боевой привет армии и народу России, которые ведут справедливую войну для защиты суверенных прав и безопасности государства», говорится в сообщении. Он также выразил России «неизменную сильную поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР» в связи с военными действиями на Украине, говорится в сообщении агентства.

На встрече стороны обсудили взаимодействие в военной сфере «для защиты взаимных интересов безопасности». Ким Чен Ын напомнил о визите российского президента Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня и заявил, что армии двух стран «должны крепче сплотиться, энергично стимулировать корейско-российские отношения» и «сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости».

КНДР — одна из немногих стран, поддержавших Россию после начала полномасштабных боев на Украине в феврале 2022 года. США и Южная Корея неоднократно заявляли, что Пхеньян отправлял Москве военную помощь. По данным Белого дома США, Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты, а южнокорейское Минобороны сообщило в марте, что соседняя страна отправила в Россию тысячи. контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием. Москва и Пхеньян это отрицают, МИД России заявлял об отсутствии доказательств того, что страны ведут «незаконное военно-техническое сотрудничество».

Во время июньской поездки Путина стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает, что Россия и КНДР немедленно окажут друг другу помощь, если одна из сторон подвергнется нападению и окажется в состоянии войны. В российском МИДе заверили, что соглашение «не преследует цель формирования военного союза по западным лекалам и не направлен против третьих стран».

Несмотря на это, договор вызвал критику со стороны Южной Кореи и Запада. В Сеуле заявили, что при поставках Россией высокоточного оружия КНДР у Южной Кореи не будет ограничений по оказанию военной помощи Украине. Путин заявлял, что Сеулу «не о чем беспокоиться», но назвал «большой ошибкой» возможные поставки летального оружия Киеву.