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На приморского депутата завели дело за призыв вывести войска с Украины

Депутат закса Приморья Леонид Васюкевич, в конце мая выступивший с обращением к Путину с призывом прекратить военную операцию, стал фигурантом административного дела. Он настаивает, что в его словах не было дискредитации армии
Леонид Васюкевич
Леонид Васюкевич (Фото: zspk.gov.ru)

Полиция завела против депутата Приморского заксобрания Леонида Васюкевича дело об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию российских вооруженных сил, наказание — штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.), сообщает «Коммерсантъ». 20 июля Фрунзенский райсуд Владивостока начнет его рассмотрение.

Депутат пояснил, что претензии полиции вызвало его выступление против боевых действий на Украине. В конце мая парламентарий на заседании заксобрания взял слово и прочел обращение к президенту Владимиру Путину, где предупредил, что если Россия не прекратит военную операцию, «то сирот станет еще больше». «В ходе военной операции люди становятся инвалидами, это молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране», — сказал он и призвал вывести войска с украинской территории.

Васюкевич заявил «Коммерсанту», что не согласен с предъявляемым ему обвинением и будет настаивать на оправдании: «В моих словах не было дискредитации вооруженных сил».

Выступивших против военной операции депутатов Приморья исключили из КПРФ
Политика
Леонид Васюкевич

Во время майской сессии Васюкевич сообщил, что его поддержали три депутата — Геннадий Шульга, Наталья Кочугова и Александр Сустов, также подписавшие обращение. Однако последние двое утверждали, что не делали этого и выступление Васюкевича стало для них сюрпризом. Они потребовали от приморского Следственного комитета завести на Васюкевича дело о клевете. В ведомстве заявили изданию, что пока процессуальное решение по поступившим заявлениям не принято.

Вскоре после этого Васюкевича и Шульгу исключили из фракции КПРФ в региональном парламенте (в самой партии они не состояли). Первый секретарь Приморского крайкома Анатолий Долгачев объяснил, что депутаты «дискредитировали КПРФ своим демаршем, поэтому им не место в наших рядах». Компартия поддерживает действия российских вооруженных сил «по денацификации Украины», подчеркнул он.

Как уточняет газета, Шульгу не привлекали к административной ответственности, поскольку текст обращения прочел Васюкевич.

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Московский муниципальный депутат получил 7 лет за дискредитацию армии
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Алексей Горинов

Васюкевич и Шульга не единственные депутаты, выступившие против боевых действий на Украине. Ранее о несогласии с военной операцией заявил депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков, он вышел из КПРФ и уехал из России.

Весной в международный розыск по уголовному делу о дискредитации армии объявили главу Красносельского муниципального округа Москвы Елену Котеночкину, Пресненский районный суд санкционировал ее заочный арест. Депутата того же округа Алексея Горинова по аналогичному делу приговорили к семи годам колонии, а политика Илью Яшина отправили под арест до 12 сентября.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Приморье Приморский край депутат административное дело дискредитация Военная операция на Украине
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