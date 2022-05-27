Депутаты КПРФ в Приморье выступили против военной операции на Украине

Депутаты-коммунисты выступили с обращением к Путину и попросили его прекратить спецоперацию и вывести войска с Украины. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что действия депутатов «порочат российскую армию» *

Леонид Васюкевич (Фото: prim.opora.ru)

Депутаты Законодательного собрания Приморского края от КПРФ выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором призвали его прекратить военную операцию на Украине, передает портал VL.ru.

С заявлением выступил депутат от КПРФ Леонид Васюкевич. Сперва он объяснил, что данное обращение было составлено после принятия комплекса мер поддержки семей погибших военных на заседании Заксобрания несколько дней назад.

«Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот станет еще больше. В ходе военной операции люди становятся инвалидами, это молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. <…> Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации», — заявил Васюкевич. В заключение он добавил, что обращение поддержали депутаты Наталья Кочугова, Александр Сустов и Геннадий Шульга.

Когда Васюкевич закончил читать, губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что действия депутата «порочат российскую армию», затем он потребовал вывести его из зала заседания и «лишить его слова».

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в регионе Алексей Козицкий и председатель Заксобрания Александр Ролик поддержали предложение Кожемяко. По итогам голосования (27 депутатов — за, пятеро — против) Васюкевича и Шульгу лишили права выступления на одно заседание.

В конце заседания глава КПРФ в Заксобрании Приморья Анатолий Долгачев заявил, что обращение его коллег не было согласовано фракцией, и назвал их действия «абсолютным демаршем».

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Ранее против спецоперации на Украине выступил депутат думы Владивостока от фракции КПРФ Виктор Каменщиков, потом перестал посещать заседания и в итоге вышел из партии по своему желанию. 19 мая «РИА Новости» и PrimaMedia сообщили, что Каменщиков был задержан на границе США и Мексики.

Путин объявил о начале военной операции на Украине утром 24 февраля. Ее целями президент назвал защиту населения Донбасса, а также «демилитаризацию» и «денацификацию» соседнего государства. Украина объявила мобилизацию, в стране ввели военное положение, Киев разорвал дипотношения с Москвой.

В конце марта Путин присвоил участникам спецоперации на Украине статус ветеранов боевых действий. Семьям погибших полагается единовременная выплата в размере 7 421 000 руб. Также каждому члену семьи погибшего будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация. Кроме того, будет установлена дополнительная выплата для семей погибших военных и сотрудников силовых ведомств, участвовавших в операции, в размере 5 млн руб. Российское Минобороны с начала военных действий два раза раскрывало данные о потерях российской стороны: 2 и 25 марта. По данным ведомства на 25 марта, погиб 1351 российский военный, 3825 были ранены. Также о гибели российских военнослужащих сообщали власти ряда регионов.