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Депутата думы Владивостока задержали на границе США и Мексики

Депутата думы Владивостока Виктора Каменщикова задержали на границе США и Мексики
Виктора Каменщикова задержали за попытку нелегально пересечь границу, сообщил источник «РИА Новости». Собеседник PrimaMedia уточнил, что в США у него ребенок. Депутат отказался поддержать спецоперацию

Депутата думы Владивостока Виктора Каменщикова задержали на границе США и Мексики. Об этом сообщили агентства «РИА Новости» и PrimaMedia со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Задержали, за что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», — рассказал собеседник «РИА Новости».

Каменщиков не посещает заседания с конца февраля после того, тогда же он публично выступил против военной спецоперации России на Украине, сообщили агентству в думе Владивостока. Он все еще числится там в качестве действующего депутата.

По данным портала VL.ru, телефон Каменщикова недоступен. Источник PrimaMedia сообщил, что в США у депутата есть ребенок, который получил американское гражданство по праву рождения на территории страны.

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По словам главы фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края Анатолия Долгачева, Каменщиков вышел из партии по своему желанию «сразу после своих заявлений». После решения покинуть партию ему предложили отказаться от депутатского мандата, продолжил глава фракции, однако Каменщиков этого не сделал. «Последнее дело бежать в США, против империалистической политики которой выступает партия», — подчеркнул Долгачев в беседе с «Коммерсантом».

О выходе из КПРФ Каменщиков заявил 28 февраля, он объяснил свое решение несогласием с поддержкой партии военной операции на Украине. При этом он заявил о готовности отказаться от мандата депутата, указав, что решение по этому вопросу следует принять руководству партии.

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Долгачев тогда заверил, что если бы Каменщиков не ушел бы из партии самостоятельно, его бы из нее исключили. Он напомнил, что КПРФ выступила инициатором законопроекта в Госдуме о признании ЛНР и ДНР, партия выступает за «освободительную борьбу украинского народа». «Тем, кто с этим не согласен, не место в рядах КПРФ», — резюмировал он, заверив, что вопрос лишения Каменщикова мандата стал для партии принципиальным.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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