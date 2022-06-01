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Военная операция на Украине ,  
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Выступивших против военной операции депутатов Приморья исключили из КПРФ

Фракция КПРФ Заксобрания Приморья исключила депутатов, выступивших против боевых действий на Украине, так как они, по мнению парламентариев, «дискредитировали партию». Губернатор Кожемяко счел их «приспешниками бандеровцев»
Леонид Васюкевич
Леонид Васюкевич (Фото: prim.opora.ru)

Депутатов Закосбрания Приморского края Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, которые призвали прекратить военную операцию на Украине, исключили из фракции партии КПРФ в региональном парламенте. Об этом «Коммерсанту» сообщил первый секретарь Приморского крайкома Анатолий Долгачев.

Васюкевич и Шульга — не члены партии, они входили только в состав фракции. Бюро Приморского крайкома рекомендовало исключить их во вторник, 31 мая. За это решение единогласно проголосовали на прошедшем сразу после этого заседании фракции.

По словам Долгачева, Васюкевич и Шульга «дискредитировали нашу партию своим демаршем, поэтому им не место в наших рядах». «Официальная позиция КПРФ — мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины», — заявил он. Долгачев назвал парламентариев «нерукопожатными» и «политическими трупами».

Депутаты КПРФ в Приморье выступили против военной операции на Украине
Политика
Леонид Васюкевич

Сами депутаты в заседании бюро и фракции не участвовали. Васюкевич сообщил, что о своем исключении узнал от «Коммерсанта». «Могли бы и пригласить на заседание фракции. Ну исключили и исключили. Будем с Шульгой независимыми депутатами», — сказал он. С Шульгой изданию не удалось связаться.

Васюкевич и Шульга победили на выборах 2021 года по одномандатным округам во Владивостоке, отмечает PrimaMedia. Первый представляет округ № 7 (части Фрунзенского и Первореченского районов Владивостока, а также Хасанский район), второй — № 2 (половина Первомайского района).

Парламентарии выступили против боевых действий на Украине 27 мая. Васюкевич во время заседания взял слово и зачитал обращение к президенту Владимиру Путину: «Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот станет еще больше. В ходе военной операции люди становятся инвалидами, это молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране». По словам Васюкевича, его поддержали Шульга и еще два депутата — Наталья Кочугова и Александр Сустов. Однако последние двое позже заявили, что не делали этого, и выступление Васюкевича «стало сюрпризом», передавал VL.ru.

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По окончании выступления Васюкевича Долгачев заявил, что обращение его коллег не было согласовано фракцией, и назвал их действия «абсолютным демаршем». Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что действия двух депутатов «порочат российскую армию и наших защитников, которые сегодня стоят в борьбе с нацизмом», и потребовал лишить их слова. Большинство депутатов проголосовали за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу права выступления на одно заседание.

31 мая Кожемяко назвал Васюкевича и Шульгу «мерзавцами и приспешниками бандеровцев», передает Vostok.Today. По мнению губернатора, депутатов нельзя считать коммунистами, так как это слово «является священным для многих россиян», напоминая о Великой Отечественной войне.

Как напоминает VL.ru, 22 февраля на заседании Закособрания все руководители фракций поддержали решение президента Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики. Васюкевич воздержался, а Шульга проголосовал за.

В конце февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал позицию тех, кто осуждает боевые действия, «предательством своего народа». 22 марта представитель президента Дмитрий Песков заявил, что в России «мало таких», кто не поддерживает военную операцию, но власти «слышат мнение меньшинства».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
КПРФ Приморье Депутаты Военная операция на Украине Олег Кожемяко
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