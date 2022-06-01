Выступивших против военной операции депутатов Приморья исключили из КПРФ
Депутатов Закосбрания Приморского края Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, которые призвали прекратить военную операцию на Украине, исключили из фракции партии КПРФ в региональном парламенте. Об этом «Коммерсанту» сообщил первый секретарь Приморского крайкома Анатолий Долгачев.
Васюкевич и Шульга — не члены партии, они входили только в состав фракции. Бюро Приморского крайкома рекомендовало исключить их во вторник, 31 мая. За это решение единогласно проголосовали на прошедшем сразу после этого заседании фракции.
По словам Долгачева, Васюкевич и Шульга «дискредитировали нашу партию своим демаршем, поэтому им не место в наших рядах». «Официальная позиция КПРФ — мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины», — заявил он. Долгачев назвал парламентариев «нерукопожатными» и «политическими трупами».
Сами депутаты в заседании бюро и фракции не участвовали. Васюкевич сообщил, что о своем исключении узнал от «Коммерсанта». «Могли бы и пригласить на заседание фракции. Ну исключили и исключили. Будем с Шульгой независимыми депутатами», — сказал он. С Шульгой изданию не удалось связаться.
Васюкевич и Шульга победили на выборах 2021 года по одномандатным округам во Владивостоке, отмечает PrimaMedia. Первый представляет округ № 7 (части Фрунзенского и Первореченского районов Владивостока, а также Хасанский район), второй — № 2 (половина Первомайского района).
Парламентарии выступили против боевых действий на Украине 27 мая. Васюкевич во время заседания взял слово и зачитал обращение к президенту Владимиру Путину: «Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот станет еще больше. В ходе военной операции люди становятся инвалидами, это молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране». По словам Васюкевича, его поддержали Шульга и еще два депутата — Наталья Кочугова и Александр Сустов. Однако последние двое позже заявили, что не делали этого, и выступление Васюкевича «стало сюрпризом», передавал VL.ru.
По окончании выступления Васюкевича Долгачев заявил, что обращение его коллег не было согласовано фракцией, и назвал их действия «абсолютным демаршем». Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что действия двух депутатов «порочат российскую армию и наших защитников, которые сегодня стоят в борьбе с нацизмом», и потребовал лишить их слова. Большинство депутатов проголосовали за то, чтобы лишить Васюкевича и Шульгу права выступления на одно заседание.
31 мая Кожемяко назвал Васюкевича и Шульгу «мерзавцами и приспешниками бандеровцев», передает Vostok.Today. По мнению губернатора, депутатов нельзя считать коммунистами, так как это слово «является священным для многих россиян», напоминая о Великой Отечественной войне.
Как напоминает VL.ru, 22 февраля на заседании Закособрания все руководители фракций поддержали решение президента Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики. Васюкевич воздержался, а Шульга проголосовал за.
В конце февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал позицию тех, кто осуждает боевые действия, «предательством своего народа». 22 марта представитель президента Дмитрий Песков заявил, что в России «мало таких», кто не поддерживает военную операцию, но власти «слышат мнение меньшинства».