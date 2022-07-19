Великобритания ослабила ограничения на банковские счета Авена
Суд в Лондоне смягчил ограничения, наложенные на банковские счета российского миллиардера Петра Авена, которые использовались для оплаты счетов и охраны, пишет Bloomberg со ссылкой на решение.
Источник агентства рассказал, что ежемесячные расходы бизнесмена оцениваются в £140 тыс. ($167,8 тыс.). Значительную часть этой суммы составляют траты на охрану и страхование принадлежащей Авену коллекции живописи. В решении суда говорится, что основные расходы по содержанию Авена взяла на себя его жена, которая под санкции не попала.
Лондон ввел санкции против Авена в марте, обвинив его в поддержке российского правительства и близких связях с Владимиром Путиным. Ограничения предусматривают блокировку всех активов и средств в королевстве и запрет на въезд. Для осуществления трат попавшие под санкции граждане должны получать специальную лицензию в британском Минфине. Источник Bloomberg ранее сообщал, что Авен такую лицензию не получал и территорию королевства, где проживает, не покидал.
Авен после санкций заявил, что не знает, хватит ли ему денег на оплату хотя бы самых необходимых счетов — например, уборщицы или водителя. «Мы не понимаем, как выживать», — сказал он.
В мае Bloomberg сообщил, что власти Великобритании проверяют, не обходит ли предприниматель санкции. Источники агентства рассказали, что «представители власти» провели обыск в доме Авена в Англии и изъяли £30 тыс. Лондон также изучает денежные переводы бизнесмена.
Санкции против Авена также ввел Евросоюз. Их бизнесмен в мае оспорил.
РБК направил запрос в Альфа-банк.