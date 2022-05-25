Bloomberg узнал о проверке Авена на предмет обхода британских санкций

Санкции против Петра Авена, в прошлом главы совета директоров Альфа-банка, Британия ввела 15 марта. После блокировки активов находившийся в Лондоне бизнесмен заявлял, что не знает, как выживать дальше

Петр Авен (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Власти Великобритании проводят проверку по подозрению в обходе предпринимателем Петром Авеном введенных против него санкций. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Знакомый с ходом расследования источник РБК уточнил, что речь идет именно о проверке соблюдения санкционных ограничений, уголовное дело в отношении Авена не возбуждалось.

«Великобритания проверяет, нарушал ли российский миллиардер режим санкций, это может быть первой такой проверкой <...>. Власти провели на прошлой неделе обыск в доме Авена в Англии и тщательно проверяют его денежные переводы в Британию, совершенные после <...> 24 февраля. В сентябре его планируется опросить в связи с этими переводами и того, на что они были потрачены», — цитирует агентство собеседников, имена которых не называются из-за того, что обстоятельства носят частный характер.

Издание отмечает, что Авен отказал в комментарии, представлявший в Лондоне Авена адвокат не ответил на звонки с просьбой о комментарии. Представитель «Альфа-Групп» отказался давать комментарии РБК. В британском Национальном агентстве по борьбе с тяжкими преступлениями (NCA) заявили, что никогда не подтверждают и не отрицают проведение каких-либо расследований.

Тем не менее, по данным одного из источников Bloomberg, примерно 30 «представителей властей» обыскали дом Авена и изъяли £30 тыс. (или около $37,7 тыс.) наличными. При этом никаких обвинений в каких-либо нарушениях никому предъявлено не было.

Издание также пишет, что часть средств со счетов Авена была переведена компании, управляющей недвижимостью, где бизнесмен проживает, и была использована для оплаты текущих счетов. «Проверка также проводится с целью установить, способствовал ли работающий в компании британский гражданин нарушению санкций», — отмечает Bloomberg.

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Великобритания сообщила о санкциях против Авена и основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана 15 марта. Санкции предусматривают блокировку всех активов и средств в Соединенном Королевстве и запрет на въезд в страну. Попавшие под такие ограничения лица должны получать в Управлении по контролю за выполнением финансовых санкций при Минфине Британии специальную лицензию для совершения денежных трат.

Bloomberg со ссылкой на источник сообщает, что Авен такую лицензию не получал, и заявляет, что предприниматель, имеющий также гражданство Латвии и визу в США, не выезжал из Британии с тех пор, как был внесен в санкционный список. При этом отмечается, что Bloomberg Billionaires Index оценивает состояния Авена в $5,3 млрд.

Как правило, власти Британии ограничивают ежемесячную сумму, которую может потратить попавший в санкционные списки человек, на уровне около £2,5 тыс., чего может хватить на обеспечение базового уровня жизни при отсутствии большого количества иждивенцев, специальных потребностей или значительного количества собственности, требующей оплаты высоких коммунальных счетов или налогов.

Британская газета Financial Times сообщала ранее, что за несколько дней до того, как европейские банки приостановили трансграничные платежи в Россию и из страны, жена Авена потратила «значительное время на неотложную миссию: путешествия между банкоматами и снятие как можно больше наличных, чтобы приготовиться к надвигающемуся».

Британия ввела санкции против Авена и Фридмана, обвинив предпринимателей в том, что они «получали выгоду или поддерживали российское правительство». Также, по мнению британского правительства, они «связаны» или «являются близкими соратниками [президента России Владимира] Путина» и, «следовательно, связаны с лицом, которое причастно к дестабилизации ситуации на Украине и угрозе ее территориальной целостности, суверенитету и независимости».

После объявления о санкциях Авен и Фридман вышли из состава совета директоров Альфа-банка, но пообещали оспорить решения властей ЕС и Британии о включении в санкционные списки.

Издание Forbes сообщило 25 мая, что Авен и Фридман подали оспаривающие санкции иски в Европейский суд общей юрисдикции. Авен подал заявление о возбуждении производства 23 мая, заявление Фридмана зарегистрировано 24 мая.

В конце марта оба бизнесмена, проживающие в Британии, пожаловались на тяготы жизни под санкциями. Авен заявил, что не знает, хватит ли ему средств оплачивать хотя бы самые необходимые счета. «Смогу ли я позволить себе [оплачивать] уборщицу или водителя? Я сам не вожу машину... Возможно, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выживать», — цитировала бизнесмен Financial Times.

По данным газеты, Авен на тот момент хотел остаться в Британии, с ним проживали жена и ребенок. Предпринимателю в Британии принадлежит двухуровневая квартира в престижном лондонском районе Сент-Джеймс, а также особняк в пригороде.

Фридман в интервью испанской газете Pais сравнил жизнь под санкциями с домашним арестом. По его словам, власти Британии, где он проживает, должны выделить определенную сумму, чтобы можно было ездить на такси или покупать еду, но эти средства крайне ограничены в сравнении со стоимостью жизни в Лондоне. Бизнесмен также не уверен, что этих денег хватит, чтобы жить «нормально, без излишка».

«Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», — сказал Фридман, отметив, что не знает, будет ли жить в Лондоне или придется уехать, чего он не хочет «по многим причинам».

При этом 14 апреля британская Daily Mail сообщила, что Фридмана заметили в дорогом лондонском ресторане C London, гостями которого являются супруги Бэкхемы и экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун, в компании спутницы. Очевидец в разговоре с изданием пояснил, что за Фридмана могла заплатить женщина, с которой он ужинал.

Всего с конца февраля Британия внесла в санкционные списки более тысячи физлиц и более 100 компаний из России. Нарушение или обход санкций может при некоторых обстоятельствах расцениваться в Британии как уголовное преступление, в частности, в случае, если будет доказано, что обвиняемый знал или имел «разумные основания предполагать», что нарушает санкционный режим. Минфин Британии располагает полномочиями накладывать штрафы на нарушение санкций, а суд может приговорить нарушителя к лишению свободы на срок до семи лет.

ЕС ввел санкции против Авена и Фридмана 28 февраля.