В «Альфа-Групп» заявили, что Фридман не запрашивал гражданство Украины
Один из богатейших людей России, сооснователь «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne Михаил Фридман не пытался получить гражданство Украины и перевести туда активы, заявил РБК представитель «Альфа-Групп».
«Никаких переговоров на эту тему не было, информация не соответствует действительности», — сказал он.
О том, что Фридман консультируется с украинскими властями по вопросу получения гражданства и перерегистрации активов, 9 июня сообщил украинский Forbes со ссылкой на главу Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова. Новиков отметил, что перерегистрация бизнеса выгодна Украине, поскольку страна получит дополнительные налоги, а сам сценарий «возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения». Фридман родился во Львове.
В феврале-марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине, Фридман, занимавший 11 место в российском списке Forbes по итогам 2021 года (состояние — $15,5 млрд), был внесен в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. Вместе с ним под санкции попали другие крупнейшие акционеры «Альфа-Групп» Петр Авен, Алексей Кузьмичев и Герман Хан. После этого они покинули посты в руководстве Альфа-банка и LetterOne.
Фридман 27 февраля заявил, что «нынешний конфликт — это трагедия для обоих народов», однако все равно столкнулся с санкциями, как и многие другие российские бизнесмены и чиновники. Евросоюз, например, заявил, что он «участвовал в попытках Кремля по снятию санкций США, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины», «активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины». В американский список SDN, подразумевающий блокирующие санкции и изоляцию от долларовой системы, попал Альфа-банк, один из основных активов «Альфа-Групп».
Бизнесмен говорил Bloomberg, что никогда не работал на государственных должностях или в госкомпаниях, а те, кто принимал решение о его включении в санкционный список, не понимают, как устроена Россия. После введения ограничений он остался в Лондоне. В конце мая Фридман и Авен оспорили санкции Евросоюза. Соответствующие иски они подали в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС.
При этом на Украине, где работает местный Альфа-банк, активы Фридмана арестованы, сумма замороженных активов составляет $420 млн, заявляла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. «Фридман и контролируемые им бизнесмены использовали банк и кипрские компании для привлечения средств от возможных санкций и других принудительных мер», — отмечала она.
Впрочем, еще в марте Фридман и другие акционеры лишились контроля над банком. Право голоса по мажоритарному пакету акций было передано экс-министру финансов Болгарии Симеону Дянкову, новая команда думает над сменой названия. По данным украинского Forbes, акционеры банка при этом планировали докапитализировать его на $1 млрд. Глава набсовета «Альфы» Роман Шпек утверждал, что они хотят поддержать банк, чтобы он «оставался управляемым и продолжал работать на пользу украинской экономике».