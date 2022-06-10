В «Альфа-Групп» заявили, что Фридман не запрашивал гражданство Украины

Сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман не вел переговоров о получении гражданства Украины и перевода активов в страну, сообщили РБК в «Альфе». О противоположном сказал в интервью глава украинского антикоррупционного агентства

Михаил Фридман (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Один из богатейших людей России, сооснователь «Альфа-Групп» и холдинга LetterOne Михаил Фридман не пытался получить гражданство Украины и перевести туда активы, заявил РБК представитель «Альфа-Групп».

«Никаких переговоров на эту тему не было, информация не соответствует действительности», — сказал он.

О том, что Фридман консультируется с украинскими властями по вопросу получения гражданства и перерегистрации активов, 9 июня сообщил украинский Forbes со ссылкой на главу Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова. Новиков отметил, что перерегистрация бизнеса выгодна Украине, поскольку страна получит дополнительные налоги, а сам сценарий «возможен и для других крупных российских бизнесменов украинского происхождения». Фридман родился во Львове.

В феврале-марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине, Фридман, занимавший 11 место в российском списке Forbes по итогам 2021 года (состояние — $15,5 млрд), был внесен в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. Вместе с ним под санкции попали другие крупнейшие акционеры «Альфа-Групп» Петр Авен, Алексей Кузьмичев и Герман Хан. После этого они покинули посты в руководстве Альфа-банка и LetterOne.

Фридман 27 февраля заявил, что «нынешний конфликт — это трагедия для обоих народов», однако все равно столкнулся с санкциями, как и многие другие российские бизнесмены и чиновники. Евросоюз, например, заявил, что он «участвовал в попытках Кремля по снятию санкций США, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины», «активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины». В американский список SDN, подразумевающий блокирующие санкции и изоляцию от долларовой системы, попал Альфа-банк, один из основных активов «Альфа-Групп».

Читайте на РБК Pro Pro Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's Статьи Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro Как вернуть долг в период моратория на банкротство Как вернуть долг в период моратория на банкротство Инструкции Pro Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Статьи Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro На грани рецессии: чем грозят торговые войны Китая и США. Инвестдайджест На грани рецессии: чем грозят торговые войны Китая и США. Инвестдайджест Статьи Pro Пять трендов, которые меняют промышленный дизайн Пять трендов, которые меняют промышленный дизайн Статьи

Бизнесмен говорил Bloomberg, что никогда не работал на государственных должностях или в госкомпаниях, а те, кто принимал решение о его включении в санкционный список, не понимают, как устроена Россия. После введения ограничений он остался в Лондоне. В конце мая Фридман и Авен оспорили санкции Евросоюза. Соответствующие иски они подали в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС.

При этом на Украине, где работает местный Альфа-банк, активы Фридмана арестованы, сумма замороженных активов составляет $420 млн, заявляла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. «Фридман и контролируемые им бизнесмены использовали банк и кипрские компании для привлечения средств от возможных санкций и других принудительных мер», — отмечала она.

Впрочем, еще в марте Фридман и другие акционеры лишились контроля над банком. Право голоса по мажоритарному пакету акций было передано экс-министру финансов Болгарии Симеону Дянкову, новая команда думает над сменой названия. По данным украинского Forbes, акционеры банка при этом планировали докапитализировать его на $1 млрд. Глава набсовета «Альфы» Роман Шпек утверждал, что они хотят поддержать банк, чтобы он «оставался управляемым и продолжал работать на пользу украинской экономике».