Зеленский уволил послов Украины в пяти странах

О причинах такого решения и о том, кто займет посты послов Украины в Грузии, Иране, Ливане, Португалии и Словакии, не сообщается. Также Зеленский назначил новых послов Украины в Новой Зеландии и Таджикистане

Владимир Зеленский (Фото: Офіс Президента України)

Президент Украины Владимир Зеленский уволил послов в Грузии, Иране, Ливане, Португалии и Словакии. Соответствующие указы опубликованы на сайте украинского президента.

Согласно документам:

Сергей Бурдиляк был уволен с должности посла Украины в Исламской Республике Иран;

Игорь Долгов был уволен с должности посла Украины в Грузии;

Юрий Мушка был уволен с должности посла Украины в Словакии;

Инна Огнивец была уволена с должности посла Украины в Португалии;

Игорь Осташ был уволен с должности посла Украины в Ливане.

О причинах такого решения не сообщается. Также Зеленский пока не назначил новых украинских послов в этих странах. В то же время указом президента Украины Валерий Евдокимов был назначен послом в Таджикистане, а Василий Мирошниченко — послом в Новой Зеландии.

Ранее Зеленский анонсировал, что будет увольнять послов за неэффективное исполнение должностных обязанностей, писал УНИАН.

Все уволенные послы были назначены еще при предыдущей администрации действовавшего на тот момент президента Украины Петра Порошенко. В 2015 году он назначил Огнивец послом в Португалии, а Бурдиляка — в Иране, в 2016 году Мушку — послом в Словакии, Осташа — в Ливане. В 2017 году он назначил бывшего заместителя министра обороны по вопросам европейской интеграции Игоря Долгова на должность посла Украины в Грузии.

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В начале июня Bild сообщил, что глава МИД Германии Анналена Бербок отказывается от встречи с послом Украины Андреем Мельником.

В федеральном Министерстве иностранных дел пояснили, что дело в разных статусах дипломатов, и добавили, что Бербок находится в постоянном контакте со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

При этом издание отмечает, что других министров разница не смущает: с Мельником встречались глава Минэкономики Роберт Хабек, министр финансов Кристиан Линднер, министр обороны Кристина Ламбрехт и другие.

Мельник неоднократно резко высказывался в отношении руководства Германии. Так, в мае он назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».