«РИА Новости» узнало о «серьезных подвижках» на переговорах по зерну

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Участники переговоров по украинскому зерновому экспорту смогли добиться серьезных подвижек, но им осталось урегулировать технические вопросы, передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Там серьезные подвижки есть», — сказал собеседник агентства. Данных, когда состоится следующий раунд переговоров, он предоставить не смог.

Предыдущая встреча российской и украинской делегаций по вывозу зерна прошла 13 июля в Стамбуле. Посредниками на переговорах выступили Турция и ООН. По окончании встречи турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле, где будут находиться их представители. Удалось согласовать и технические вопросы, такие как совместный контроль на выходах из портов и в пунктах прибытия, говорил он.

Как говорил Акар, следующая встреча представителей Киева и Москвы намечена на неделю с 18 по 22 июля. Источник «РИА Новости» указывал, что новый раунд переговоров может пройти 20–21 июля.

Проблемы с вывозом зерна из украинских связаны с боевыми действиями на Украине. Киев обвинял Москву в блокировании портов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняла российские власти, что те используют голод и зерно для получения влияния. Кремль отрицал это и заявлял, что украинские военные сами заминировали выходы из портов. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т зерна.

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Директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков рассказал РБК, что вопрос об экспорте около 5 млн т украинского зерна по морю близок к решению. Он отметил, что в условиях заблокированных портов зерно достаточно активно вывозится по суше.