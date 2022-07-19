«РИА Новости» узнало о «серьезных подвижках» на переговорах по зерну

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 57,15 (-0,73) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 56,56 (-1,27) Инвестиции, 18 июл, 16:22
Игорь Шестеркин — РБК: «Не буду помогать Овечкину в погоне за Гретцки» Спорт, 09:00
Власти предложили продавать российское вино китайцам и иммигрантам в ОАЭ Бизнес, 09:00
Лавров выступит на Генассамблее ООН в сентябре Политика, 08:59
«Хочу отдать почку»: почему нужно изменить закон о пересадке органов Партнерский проект, 08:58
После IKEA: как искать работу уволенным из уходящих зарубежных компаний Pro, 08:56
Баршим повторил рекорд Ласицкене по золотым медалям ЧМ в прыжках в высоту Спорт, 08:49
На американских рынках наступает эра Великого гнева. Что это значит Pro, 08:45
«Коммерсантъ» узнал об идее ЦБ сократить реестр малого и среднего бизнеса Бизнес, 08:43
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:30
Ракова сообщила о тестировании столичными хирургами российских имплантов Город, 08:30
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 08:29
Модные дома предупредили о сложностях с возвратом денег из России Бизнес, 08:28
У рекордсмена Лиги чемпионов обнаружили опухоль Спорт, 08:23
В ФАО ООН призвали обеспечить доступ зерна с Украины и из России Политика, 08:10
Война санкций ,  
0 

«РИА Новости» узнало о «серьезных подвижках» на переговорах по зерну

«РИА Новости» узнало о серьезном продвижении переговоров по вывозу украинского зерна
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Участники переговоров по украинскому зерновому экспорту смогли добиться серьезных подвижек, но им осталось урегулировать технические вопросы, передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Там серьезные подвижки есть», — сказал собеседник агентства. Данных, когда состоится следующий раунд переговоров, он предоставить не смог.

Глава бюро ФАО в Москве сообщил об активном вывозе зерна из Украины сушей
Экономика
Фото:AP

Предыдущая встреча российской и украинской делегаций по вывозу зерна прошла 13 июля в Стамбуле. Посредниками на переговорах выступили Турция и ООН. По окончании встречи турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле, где будут находиться их представители. Удалось согласовать и технические вопросы, такие как совместный контроль на выходах из портов и в пунктах прибытия, говорил он.

Как говорил Акар, следующая встреча представителей Киева и Москвы намечена на неделю с 18 по 22 июля. Источник «РИА Новости» указывал, что новый раунд переговоров может пройти 20–21 июля.

Киев назвал условие, при котором откажется от вывоза зерна морем
Политика
Фото:Вадим Гирда / AP

Проблемы с вывозом зерна из украинских связаны с боевыми действиями на Украине. Киев обвинял Москву в блокировании портов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняла российские власти, что те используют голод и зерно для получения влияния. Кремль отрицал это и заявлял, что украинские военные сами заминировали выходы из портов. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т зерна.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как торговаться с китайцами — секреты переговоров
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога
Инструкции
Pro
Фото: Christian Burri / Unsplash Восемь способов загубить отпуск и как этого не допустить
Инструкции
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффетт
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Нужно ли мыть яйца, овощи и фрукты перед тем, как убрать их в холодильник
Инструкции
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции

Директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков рассказал РБК, что вопрос об экспорте около 5 млн т украинского зерна по морю близок к решению. Он отметил, что в условиях заблокированных портов зерно достаточно активно вывозится по суше.

Теги
переговоры продвижение зерно Россия Украина
Материалы по теме
Киев назвал условие, при котором откажется от вывоза зерна морем
Политика
Глава бюро ФАО в Москве сообщил об активном вывозе зерна из Украины сушей
Экономика
В Турции сообщили о принципиальных договоренностях по зерновому коридору
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter