«РИА Новости» узнало о «серьезных подвижках» на переговорах по зерну
Участники переговоров по украинскому зерновому экспорту смогли добиться серьезных подвижек, но им осталось урегулировать технические вопросы, передает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.
«Там серьезные подвижки есть», — сказал собеседник агентства. Данных, когда состоится следующий раунд переговоров, он предоставить не смог.
Предыдущая встреча российской и украинской делегаций по вывозу зерна прошла 13 июля в Стамбуле. Посредниками на переговорах выступили Турция и ООН. По окончании встречи турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что стороны договорились создать координационный центр в Стамбуле, где будут находиться их представители. Удалось согласовать и технические вопросы, такие как совместный контроль на выходах из портов и в пунктах прибытия, говорил он.
Как говорил Акар, следующая встреча представителей Киева и Москвы намечена на неделю с 18 по 22 июля. Источник «РИА Новости» указывал, что новый раунд переговоров может пройти 20–21 июля.
Проблемы с вывозом зерна из украинских связаны с боевыми действиями на Украине. Киев обвинял Москву в блокировании портов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняла российские власти, что те используют голод и зерно для получения влияния. Кремль отрицал это и заявлял, что украинские военные сами заминировали выходы из портов. В итоге, по разным оценкам, там скопилось от 4,5 млн до 20 млн т зерна.
Директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков рассказал РБК, что вопрос об экспорте около 5 млн т украинского зерна по морю близок к решению. Он отметил, что в условиях заблокированных портов зерно достаточно активно вывозится по суше.