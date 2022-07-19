Пророссийские власти Херсона пообещали усилить ПВО после обстрелов

Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны (ПВО) на фоне увеличения частоты ракетных обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) заявил «РИА Новости» заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

«Сейчас усиливается система противовоздушной обороны», — сказал он.

Херсонская область находится под полным контролем российских сил с марта. В регионе созданы военно-гражданские администрации.

Власти региона не раз сообщали об обстрелах местных населенных пунктов. В середине июля под них регулярно стал попадать город Новая Каховка. Так, 11 июля в результате удара со стороны Украины в городе взорвались склады с минеральными удобрениями и селитрой. На следующий день глава ВГА Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал о семи погибших и десятках пострадавших в резульате атаки. 14 июля ВГА сообщила о повторном обстреле.

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