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Bloomberg оценил долг европейских энергокомпаний в $1,7 трлн

По сравнению с допандемийными показателями совокупный долг энергокомпаний Европы вырос более чем на 50%, до $1,7 трлн, подсчитал Bloomberg. Рост усилился с повышением цен на нефть и газ
BRENT BRENT $104,85 +1,96%
«Газпром» GAZP ₽187,77 +0,09% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

На фоне энергетического кризиса общий долг европейских энергокомпаний в этом году достиг €1,7 трлн, сообщает Bloomberg. По сравнению с показателями, которые были до 2020 года, он вырос более чем на 50%.

Долг начал расти на фоне пандемии коронавируса, а с повышением цен на газ и нефть рост усилился.

Согласно графику, который приводит агентство, при оценке учитываются облигации, кредиты и затраты на трубопроводы. В четвертом квартале 2019 года совокупный долг составлял €1,1 трлн, примерно такой же показатель фиксировали в первом квартале 2020-го. Заметный рост начался со следующего квартала. В третьем квартале 2021 года показатель превысил €1,5 трлн, а год спустя вырос до €1,7 трлн.

В начале июля Bloomberg сообщил, что немецкая энергетическая компания Uniper попросила у правительства Германии финансовую помощь; речь идет о возможном предоставлении холдингу пакета объемом €9 млрд. Обсуждение началось на фоне сокращения поставок «Газпромом» топлива в Германию по трубопроводу «Северный поток» (компания объяснила это проблемами при ремонте турбин и санкциями).

Боррель заявил о трудностях ЕС из-за отказа от российских энергоносителей
Политика
Жозеп Боррель

11 июля глава Минфина Антон Силуанов заявил в интервью «Ведомостям», что рост цен на энергоносители вызван антироссийскими санкциями и логистическими ограничениями, в то же время Россия получает «неплохие нефтегазовые доходы» даже при дисконте российской нефти Urals к мировому эталону Brent. «Как долго будут сохраняться высокие цены на энергоресурсы, будет зависеть от динамики мировой экономики и длительности ограничений, введенных западными странами», — считает он.

С конца февраля, после начала военной операции на Украине, ЕС ввел против России шесть пакетов санкций, включая частичное эмбарго на поставки нефти, заморозку активов Центрального банка, запрет на совершение финансовых операций, секторальные ограничения, а также персональные санкции против политиков и бизнесменов. Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что на данный момент последствия мер для России могут быть не слишком заметны, но в долгосрочной перспективе они докажут свою эффективность. По его словам, отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности для стран ЕС, однако это «цена, которую мы должны заплатить за защиту нашей демократии и международного права».

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По данным лондонской биржи ICE, cтоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent утром 18 июля торговалась на отметке $103,4 за баррель. Цены на газ составили около $1710 за тысячу кубометров.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
энергетический кризис энергокомпании Европа Долги
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