ЕК предупредила о снижении урожая из-за засухи на половине территории ЕС

Причинами засухи в Европе стали небольшое количество осадков зимой и весной, жара, а в некоторых странах еще и лесные пожары. Сильнее всего страдают Испания, Португалия, Италия, Франция, Хорватия

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Засуха на территории значительной части Европы находится на «предупредительном» (44% территории Евросоюза и Великобритании) либо «аварийном» (9% этих регионов) уровне, говорится в докладе Еврокомиссии.

Синоптики объяснили ситуацию аномальной жарой сейчас и дефицитом осадков в зимне-весенний период. Уровень влаги в почве снизился. Из-за этого во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Германии, Польше, Венгрии, Словении, Хорватии ожидается снижение урожайности.

Чрезвычайное положение объявлено в пяти регионах Италии, там введены ограничения на потребление воды. Производство электроэнергии на ГЭС этой страны, Франции и Португалии сокращено.

«В общем, условия засухи и недостаток воды влияют на производство энергии и сокращают урожай», — подытожили в Еврокомиссии.

В Италии засуха стала сильнейшей за последние 70 лет. Генеральный секретарь управления реки По Меуччо Берселли связал ее с фатальным стечением обстоятельств: зимой выпало на 70% меньше снега, чем обычно, потом четыре месяца не было дождей, а температура в конце июня была на три четверти градуса выше среднемесячной.

В Испании, Португалии и Франции ситуация усугубилась из-за лесных пожаров. В последней власти 15 департаментов ограничили расход воды. В большинстве районов материковой Португалии и Испании объявлен красный уровень опасности. Максимальная температура летом нынешнего года в Португалии достигла 46,3 градуса по Цельсию. С пожарами борются и в Хорватии.

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Власти Великобритании из-за жары впервые в истории объявили максимальный уровень угрозы на территории значительной части страны, метеорологи предупреждали о температуре до 40 градусов.