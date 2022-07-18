ЕК предупредила о снижении урожая из-за засухи на половине территории ЕС
Засуха на территории значительной части Европы находится на «предупредительном» (44% территории Евросоюза и Великобритании) либо «аварийном» (9% этих регионов) уровне, говорится в докладе Еврокомиссии.
Синоптики объяснили ситуацию аномальной жарой сейчас и дефицитом осадков в зимне-весенний период. Уровень влаги в почве снизился. Из-за этого во Франции, Румынии, Испании, Португалии, Германии, Польше, Венгрии, Словении, Хорватии ожидается снижение урожайности.
Чрезвычайное положение объявлено в пяти регионах Италии, там введены ограничения на потребление воды. Производство электроэнергии на ГЭС этой страны, Франции и Португалии сокращено.
«В общем, условия засухи и недостаток воды влияют на производство энергии и сокращают урожай», — подытожили в Еврокомиссии.
В Италии засуха стала сильнейшей за последние 70 лет. Генеральный секретарь управления реки По Меуччо Берселли связал ее с фатальным стечением обстоятельств: зимой выпало на 70% меньше снега, чем обычно, потом четыре месяца не было дождей, а температура в конце июня была на три четверти градуса выше среднемесячной.
В Испании, Португалии и Франции ситуация усугубилась из-за лесных пожаров. В последней власти 15 департаментов ограничили расход воды. В большинстве районов материковой Португалии и Испании объявлен красный уровень опасности. Максимальная температура летом нынешнего года в Португалии достигла 46,3 градуса по Цельсию. С пожарами борются и в Хорватии.
Власти Великобритании из-за жары впервые в истории объявили максимальный уровень угрозы на территории значительной части страны, метеорологи предупреждали о температуре до 40 градусов.