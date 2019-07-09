СК проверит спасавшего свой дом от паводка в Иркутской области чиновника

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в Следственный комитет с требованием провести проверку в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова после появления информации о том, что во время паводка коммунальные службы, в первую очередь, поехали устранять последствия в коттедже чиновника. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Основанием обращения стало требование отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей в связи с информацией о фактах использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях во время ликвидации последствий стихии», — уточнили власти.

Глава региона также потребовал от Худоногова предоставить пояснение своих действий. В настоящее время его обязанности исполняет его заместитель Анатолий Крупенев, поскольку, как уточняет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области, мэр находится на больничном. Ранее с требованием о его отставке выступал глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области вице-премьер Виталий Мутко.