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СК проверит спасавшего свой дом от паводка в Иркутской области чиновника

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в Следственный комитет с требованием провести проверку в отношении мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова после появления информации о том, что во время паводка коммунальные службы, в первую очередь, поехали устранять последствия в коттедже чиновника. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Основанием обращения стало требование отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей в связи с информацией о фактах использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях во время ликвидации последствий стихии», — уточнили власти.

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Мутко потребовал снять спасавшего свою собственность от паводка чиновника

Глава региона также потребовал от Худоногова предоставить пояснение своих действий. В настоящее время его обязанности исполняет его заместитель Анатолий Крупенев, поскольку, как уточняет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области, мэр находится на больничном. Ранее с требованием о его отставке выступал глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области вице-премьер Виталий Мутко.

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Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Паводок в Иркутской области продолжается с конца июня. Он начался из-за обильных дождей, после которых в нескольких реках в регионе поднялась вода. От наводнения пострадали 96 населенных пунктов. В результате происшествия погибли 23 человека, еще 11 числятся пропавшими без вести.

Теги: Иркутская область, Следственный комитет, Сергей Левченко
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