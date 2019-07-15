Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

На прошлой неделе Следственный комитет завел дело против него. До этого отстранить мэра Нижнеудинского района от должности требовал Мутко. В отставку Худоногов подал прямо перед вторым визитом вице-премьера в регион

Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума. Об этом ТАСС рассказал председатель районного парламента Валерий Заречный.

Освободить его от должности чиновник, по словам собеседника агентства, попросил сам. Эту версию со ссылкой на думу Нижнеудинского района подтверждает областное информационное агентство IrkutskMedia. Заявление Худоногов, по его данным, написал из-за проблем со здоровьем.

Ранее, напоминает агентство, президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение исключить Худоногова из партии из-за «дискредитации» власти. Сейчас обязанности мэра района, указывает IrkutskMedia, исполняет замглавы муниципального образования Анатолий Крупенев.

Отправить Худоногова в отставку ранее требовал глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер Виталий Мутко. Соответствующее заявление глава района подал прямо перед тем, как зампредседателя правительства во второй раз прибыл с визитом в Иркутскую область.