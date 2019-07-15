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Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку
На прошлой неделе Следственный комитет завел дело против него. До этого отстранить мэра Нижнеудинского района от должности требовал Мутко. В отставку Худоногов подал прямо перед вторым визитом вице-премьера в регион

Мэр затопленного из-за паводка Нижнеудинского района в Иркутской области Сергей Худоногов подал в отставку, ее уже приняла местная дума. Об этом ТАСС рассказал председатель районного парламента Валерий Заречный.

Освободить его от должности чиновник, по словам собеседника агентства, попросил сам. Эту версию со ссылкой на думу Нижнеудинского района подтверждает областное информационное агентство IrkutskMedia. Заявление Худоногов, по его данным, написал из-за проблем со здоровьем.

Ранее, напоминает агентство, президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение исключить Худоногова из партии из-за «дискредитации» власти. Сейчас обязанности мэра района, указывает IrkutskMedia, исполняет замглавы муниципального образования Анатолий Крупенев.

Отправить Худоногова в отставку ранее требовал глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области, вице-премьер Виталий Мутко. Соответствующее заявление глава района подал прямо перед тем, как зампредседателя правительства во второй раз прибыл с визитом в Иркутскую область.

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В начале июля в паблике «Подслушано Нижнеудинск» во «ВКонтакте» анонимный пользователь выложил видеозапись, на которой, по его данным, было запечатлено, как местные коммунальные службы «активно занимаются» восстановлением дома и земельного участка Худоногова, в то время как до зданий, где живут простые граждане, коммунальщики пока не добрались. Мутко поручил проверить эту информацию, и она, по данным его представителей, подтвердилась.

12 июля в отношении Худоногова было возбуждено уголовное дело. Иркутское управление Следственного комитета заподозрило чиновника в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК). Сам мэр Нижнеудинского района утверждал, что на участке, который был показан в видео, у него стоит «маленькая избушка — баня», и там «нечего ни закачивать, ни выкачивать».

Паводок в Иркутской области продолжается с конца июня. В зоне затопления оказались более 3 тыс. домов, в которых проживали почти 10 тыс. человек. Из-за паводка в Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, в результате наводнения погибли 25 человек, еще 422 были госпитализированы.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Иркутская область, отставка, Мэрия
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