Европарламент утвердил первую женщину на пост главы Еврокомиссии

Немецкий политик Урсула фон дер Ляйен была утверждена на пост председателя Еврокомиссии. Ее поддержали 383 евродепутата из 747

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Европейский парламент 16 июля утвердил бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Ее поддержали 383 депутата Европейского парламента, 374 выступили против. На пост главы она была номинирована в начале июля Европейским советом (включает в себя глав государств и правительств 28 стран ЕС). Тогда ее кандидатуру поддержали 27 лидеров стран Евросоюза, канцлер ФРГ Ангела Меркель воздержалась.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту председателя Еврокомиссии. В должность она вступит в ноябре, когда истекут полномочия действующего главы Еврокомиссии, люксембуржца Жан-Клода Юнкера.

Фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 16 июля, обещала бороться за права женщин. Она сообщила, что посты в ее комиссии, куда войдут 28 человек, будут распределены поровну между мужчинами и женщинами. Если власти стран ЕС, которые номинируют еврокомиссаров, не представят список с учетом принципа гендерного паритета, они будут обязаны пересмотреть свой выбор, заявила она.

С 1958 года в ЕС сменилось 183 еврокомиссара, из них только 35 были женщинами, обратила внимание фон дер Ляйен. «Мы представляем половину населения, и мы заслуживаем лучшего», — написала немецкий политик в Twitter.

Руководителем канцелярии фон дер Ляйен станет француз, скорее всего, на эту должность будет назначен Оливье Гюрсен, сообщает Politico. Нынешний руководитель канцелярии Мартин Зельмайр из Германии покинет свой пост на следующей неделе. «Следующая комиссия будет франко-германским проектом, и это замечательно», — сказал Зельмайр, комментируя свою отставку.