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НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
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СМИ узнали о неожиданном назначении преемницы Меркель министром обороны
Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен во вторник была назначена председателем Еврокомиссии. По данным DPA и Reuters, ее пост в министерстве получит преемница Меркель в партии ХДС
Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Фото: Markus Schreiber / AP)

Преемница канцлера Германии Ангелы Меркель на посту главы партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр будет назначена министром обороны, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники.

Информацию о планах назначить Крамп-Карренбауэр главой Минобороны Германии подтвердил и собеседник Reuters в ХДС.

Так как ожидалось, что Крамп-Карренбауэр сфокусируется на роли главы ХДС, ее назначение стало неожиданным, отмечает Neue Zürcher Zeitung. Пост руководителя Минобороны мог получить министр здравоохранения Йенс Шпан, уступивший Крамп-Карренбауэр на выборах главы ХДС в 2018 году.

17 июля прекращаются полномочия действующего министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, во вторник, 16 июля, Европарламент назначил ее главой Еврокомиссии, она станет первой женщиной на данном посту.

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Европарламент впервые назначил женщину на пост главы Еврокомиссии

Крамп-Карренбауэр возглавила ХДС в декабре 2018 года, после того как Меркель решила не бороться за пост руководителя партии, тогда же канцлер заявила, что не будет пытаться сохранить должность главы правительства на выборах в 2021 году.

В конце мая источники Bloomberg сообщили, что Меркель стала сомневаться в том, что Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями. Причинами недовольства, по словам собеседников агентства, является низкий рейтинг нового главы ХДС и давление на Меркель с целью заменить ее на посту канцлера. При этом сама Крамп-Карренбауэр говорила, что в ее планы не входит досрочный уход Меркель с занимаемой должности.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Ангела Меркель, Минобороны, Германия
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