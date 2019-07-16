СМИ узнали о неожиданном назначении преемницы Меркель министром обороны

Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен во вторник была назначена председателем Еврокомиссии. По данным DPA и Reuters, ее пост в министерстве получит преемница Меркель в партии ХДС

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Фото: Markus Schreiber / AP)

Преемница канцлера Германии Ангелы Меркель на посту главы партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр будет назначена министром обороны, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники.

Информацию о планах назначить Крамп-Карренбауэр главой Минобороны Германии подтвердил и собеседник Reuters в ХДС.

Так как ожидалось, что Крамп-Карренбауэр сфокусируется на роли главы ХДС, ее назначение стало неожиданным, отмечает Neue Zürcher Zeitung. Пост руководителя Минобороны мог получить министр здравоохранения Йенс Шпан, уступивший Крамп-Карренбауэр на выборах главы ХДС в 2018 году.

17 июля прекращаются полномочия действующего министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, во вторник, 16 июля, Европарламент назначил ее главой Еврокомиссии, она станет первой женщиной на данном посту.