Путин призвал послов помнить о «могущественных силах» в США

Встреча с Трампом стала началом пути к положительным изменениям в отношениях Москвы и Вашингтона, но в России должны помнить о силах, которые стремятся этому препятствовать, сказал президент

Владимир Путин (Фото: Григорий Дукор / Reuters)

Россия в отношениях с США должна учитывать, что в Вашингтоне существуют силы, которые стремятся подорвать отношения между двумя странами, заявил президент Владимир Путин на совещании с российскими послами и постоянными представителями, передает корреспондент РБК. Москва, по его словам, должна учитывать это при работе с США.

Эти силы отстаивают «узкопартийные интересы» и ставят их выше общенациональных, сказал президент. «Про таких людей у нас хорошо написали когда-то наши известные писатели-сатирики: жалкие, ничтожные люди», — отметил Путин. Однако такое описание, добавил президент, не соответствует действительности: «Это люди и не жалкие, и не ничтожные, а наоборот, довольно могущественные, сильные, если могут впаривать там, извините за моветон, миллионам своих граждан различные трудноперевариваемые в нормальной логике истории».

По словам Путина, в ходе российско-американского саммита президенты констатировали, что отношения двух стран находятся по многим параметрам в состоянии хуже, чем в период холодной войны. Но «путь к позитивным изменениям начат», добавил президент.

Первая полноценная двусторонняя встреча двух президентов прошла 16 июля в Хельсинки. Путин заявил, что переговоры были содержательными, а Трамп назвал их «хорошим стартом».

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Президента США на родине раскритиковали за переговоры с российским лидером. Сенатор Джон Маккейн назвал встречу ошибкой, а совместную пресс-конференцию «позорным выступлением». По его мнению, Трамп не отстоял на встрече ценности США.

Американский президент позднее ответил критикующим. Трамп написал в Twitter, что те, кому не нравится, что он «поладил» с Путиным, «предпочли бы начать войну, лишь бы не видеть этого».