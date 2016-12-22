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Трамп назвал помешанными ищущих войны с Россией вместо сотрудничества
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Трамп назвал помешанными ищущих войны с Россией вместо сотрудничества
Политика, 15:14
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Трамп назвал помешанными ищущих войны с Россией вместо сотрудничества
Президент США посетовал, что многие возненавидели его за стремление поладить с президентом России
Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сравнил с психическим расстройством нежелание некоторых видеть, как он пытается наладить отношения с Россией. По словам американского лидера, ненависть к нему таких людей настолько велика, что они предпочли бы развязать войну с Россией.

​«Некоторые ненавидят то, что я хорошо поладил с президентом России [Владимиром] Путиным. Они предпочли бы начать войну, лишь бы только не видеть этого. Это называется синдромом помешательства на почве Трампа», — написал президент США на своей странице в сети Twitter.

Ранее в среду, 18 июля, Трамп написал, что в ходе прошедшего в Хельсинки саммита они с Путиным обсудили множество важных вопросов, чем обеспокоили недругов, надеявшихся, что встреча превратится в «боксерский поединок».

«Ждем больших результатов!» — написал Трамп, заявивший ранее, что встреча с Путиным прошла с даже бóльшим успехом, чем саммит НАТО в Брюсселе, однако американские СМИ предпочли этого не замечать.

Встреча президентов США и России в Хельсинки прошла 16 июля и продолжалась около четырех часов. Тет-а-тет главы государств общались более двух часов. По итогам общения российский лидер отметил, что остался доволен встречей, и охарактеризовал свой разговор с Трампом как «действительно очень содержательный».

В то же время ряд американских политиков раскритиковали Трампа. В частности, сенатор Джон Маккейн назвал его пресс-конференцию с Путиным «одним из самых позорных выступлений президента» и предположил, что оба лидера «говорили по одному сценарию», а Трамп «решил защищать тирана от вопросов, задаваемых свободной прессой».

В свою очередь, спикер палаты представителей США Пол Райан заявил о готовности рассмотреть проекты дополнительных санкций против России, так как ее власти не разделяют ценностей США.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Дональд Трамп
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