Песков рассказал о просьбе США перенести переговоры с Россией в Москве

США не объяснили причину переноса срока проведения переговоров дипломатов России и США, сказал в интервью телеканалу РБК пресс-секретарь президента Песков. Он связал перенос с вовлечением Вашингтона в ирано-израильский конфликт

Интервью. Дмитрий Песков (Видео: Телеканал РБК)

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Восстановление диалога между Россией и США по линии министерств иностранных дел идет очень и очень не просто, сказал в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока американцы, например, попросили отложить следующий раунд переговоров, он должен был состояться в Москве, но они предложили перенести. Решили взять небольшую паузу», — напомнил он.

По его словам, американская сторона не объяснила, почему приняла такое решение. «По всей видимости, нужно время. Потом понятно, что американцы в большей степени вовлечены в тематику ирано-израильского конфликта по понятным причинам, учитывая безоговорочную поддержку, которую они оказывают Израилю», — сказал Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что между Россией и США начал восстанавливаться диалог по линии многих ведомств. Разговоры двух президентов — это верхушка айсберга, сказал Песков, по их итогам происходит общение по линии Госдепартамент — МИД, по линии помощников президента, по линии спецпредставителей, по линии специальных ведомств.

Диалог между странами, по замечанию Пескова, при президенте Дональде Трампе начался с чистого листа: «Даже не то, что с чистого листа, это были такие авгиевы конюшни в наших двусторонних отношениях. Огромное количество раздражителей остаются в повестке дня».

«Возможно ли достичь желаемого результата моментально? Нет, невозможно. Главное, сохранить готовность к пошаговому движению вперед», — резюмировал Песков.

Об отмене очередной встречи в рамках двусторонних консультаций 16 июня сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Встреча должна была быть посвящена устранению «раздражителей» в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран. «Надеемся, что взятая ими пауза не станет слишком длинной», — заявила Захарова.

Пока было два раунда российско-американского диалога по линии министерств иностранных дел — переговоры прошли в Стамбуле 28 февраля и 10 апреля. После этого стороны договорились проводить их в столицах — Москве или Вашингтоне. На встречах среди прочего обсуждалась возможность обеспечения финансирования посольств.