 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 
Эксклюзив

Песков сообщил, что Израиль обещал безопасность россиянам на АЭС в Иране

Песков: Израиль обещал, что россияне на АЭС «Бушер» будут в безопасности
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Песков напомнил слова президента об обещании Израиля о безопасности работников АЭС «Бушер». Ранее рисках для станции из-за конфликта с Ираном заявил Рябков

Интервью. Дмитрий Песков
Интервью. Дмитрий Песков
(Видео: Телеканал РБК)
Video

У России и Израиля есть договоренность о безопасности специалистов, которые работают на атомной электростанции «Бушер», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Только вчера [президент России Владимир] Путин упоминал, что с Израилем есть понимание, что специалисты, которые работают в Бушере, будут в безопасности», — сказал он.

Песков добавил, что Россия, несмотря на ирано-израильский конфликт, сохраняет партнерские отношения с Ираном и доверительные с Израилем. Вместе с тем есть неразрешенные проблемы и потребность в посредничестве.

Путин заявил о незаинтересованности Ирана в предложении России о ПВО
Политика

Накануне Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил, что решение конфликта Ирана и Израиля должно учитывать интересы иранской стороны, а также гарантировать безопасность еврейского государства.

Ранее о том, что конфликт Израиля и Ирана представляет серьезную опасность для АЭС «Бушер», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что «риски слишком высоки».

АЭС «Бушер» — первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке, которая расположена на побережье Персидского залива, вблизи города Бушер. Строительство станции было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации, когда Россия и Иран подписали соглашение о продолжении строительных работ. Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в 2013 году.

Израиль начал атаки на Иран 13 июня, объяснив удар тем, что у Ирана есть достаточное количество обогащенного урана для создания бомб. Тегеран это отрицал и нанес ответный удар, с тех пор продолжаются взаимные атаки двух государств.

19 июня в российском посольстве в Тегеране сообщили, что основная часть из более 2 тыс. российских граждан покинула Иран. В дипмиссии отметили, что никакой информации о пострадавших россиянах не поступало.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Кремль выразил надежду на третий раунд переговоров с Украиной

Силуанов оценил «похолодание» в российской экономике

Ракета-носитель Starship взорвалась во время испытаний в Техасе. Видео

Решетников заявил о выходе российской экономики на грань рецессии

Bloomberg: в США готовятся к потенциальному удару по Ирану в ближайшие дни

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием

Дуров перестал отвечать на сообщения Макрона в Telegram

Путин выразил готовность к встрече с Зеленским

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева, Алина Нафикова, Илья Доронов
Израиль Иран Дмитрий Песков Владимир Путин ПМЭФ
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Война Израиля и Ирана. Главное
Политика
Politico узнало о роли «тихого» генерала Гориллы в США в вопросах Ирана
Политика
В посольстве России в Иране назвали количество уехавших россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Суд приговорил режиссера из Новосибирска к 17 годам за госизмену Политика, 12:26
Разрушения больницы в Беэр-Шеве после удара Ирана. Видео Политика, 12:26
Каким получился квартал в скандинавском стиле в Даниловском районе Москвы РБК и FORMA, 12:25
В Турции рассказали, почему страна нуждается в России Политика, 12:23
Бизнесмену грозит уголовное дело за продажу фиктивного билета на ПМЭФ Общество, 12:23
Горелкин назвал Telegram «беспокоящей государство сущностью» Технологии и медиа, 12:21
Как меняется ландшафт предпринимательства Отрасли, 12:17
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Быстрый приход весны после заморозков: Силуанов назвал KPI Минфина Финансы, 12:15
«Росатом» не исключил эвакуацию персонала с АЭС «Бушер» в Иране Политика, 12:12
Захарова назвала заколдованной цифрой оценку Каллас опасности России Политика, 12:12
Минобороны сообщило о занятии села на границе с Днепропетровской областью Политика, 12:10
Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией Политика, 12:09
«МегаФон» вложит ₽3 млрд в цифровизацию Новосибирской области Пресс-релиз, 12:08
Названы самые популярные в России подержанные машины в возрасте до 7 лет Авто, 12:04