Песков: Израиль обещал, что россияне на АЭС «Бушер» будут в безопасности

Песков сообщил, что Израиль обещал безопасность россиянам на АЭС в Иране

Песков напомнил слова президента об обещании Израиля о безопасности работников АЭС «Бушер». Ранее рисках для станции из-за конфликта с Ираном заявил Рябков

Интервью. Дмитрий Песков (Видео: Телеканал РБК)

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У России и Израиля есть договоренность о безопасности специалистов, которые работают на атомной электростанции «Бушер», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Только вчера [президент России Владимир] Путин упоминал, что с Израилем есть понимание, что специалисты, которые работают в Бушере, будут в безопасности», — сказал он.

Песков добавил, что Россия, несмотря на ирано-израильский конфликт, сохраняет партнерские отношения с Ираном и доверительные с Израилем. Вместе с тем есть неразрешенные проблемы и потребность в посредничестве.

Накануне Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил, что решение конфликта Ирана и Израиля должно учитывать интересы иранской стороны, а также гарантировать безопасность еврейского государства.

Ранее о том, что конфликт Израиля и Ирана представляет серьезную опасность для АЭС «Бушер», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он подчеркнул, что «риски слишком высоки».

АЭС «Бушер» — первая атомная электростанция в Иране и на всем Ближнем Востоке, которая расположена на побережье Персидского залива, вблизи города Бушер. Строительство станции было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации, когда Россия и Иран подписали соглашение о продолжении строительных работ. Первый энергоблок был введен в промышленную эксплуатацию в 2013 году.

Израиль начал атаки на Иран 13 июня, объяснив удар тем, что у Ирана есть достаточное количество обогащенного урана для создания бомб. Тегеран это отрицал и нанес ответный удар, с тех пор продолжаются взаимные атаки двух государств.

19 июня в российском посольстве в Тегеране сообщили, что основная часть из более 2 тыс. российских граждан покинула Иран. В дипмиссии отметили, что никакой информации о пострадавших россиянах не поступало.