Politico узнало о роли «тихого» генерала Гориллы в США в вопросах Ирана

Американский генерал Курилла, известный под прозвищем Горилла, фактически единолично определяет военную политику Америки в отношении Ирана, пишет Politico. Ранее Трамп не исключил военное вмешательство в конфликт Израиля и Ирана

Эрик Курилла (Фото: Ariel Hermoni / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава Центрального командования США генерал Эрик Курилла, известный под прозвищем Горилла, имеет в Пентагоне «невиданное» влияние и играет «тихую», но решающую роль в политике страны в отношении Ирана, пишет Politico со ссылкой на военных чиновников.

Необычайно широкие полномочия Курилла получил от министра обороны Пита Хегсета. Politico называет генерала «ястребом» в отношении Ирана, поскольку тот настаивает на «решительном военном ответе» против Тегерана.

Источники газеты сообщают, что Горилла отменяет решения других высокопоставленных чиновников Пентагона, проводит больше времени с президентом, чем другие генералы, и получает одобрения на все запросы — от увеличения числа авианосцев до размещения истребителей в регионе. «Курилла очень хорошо умеет получать то, чего хочет», — сказал один из чиновников.

Некоторые чиновники отмечают, что влияние Куриллы связано с тем, что он ранее возглавлял боевое командование, курирующее ситуацию на Ближнем Востоке.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что Хегсет наделяет полномочиями всех своих командующих одинаково, «децентрализуя командование и используя их реальный опыт».

До этого Bloomberg узнал, что высокопоставленные чиновники США, в том числе высшее руководство нескольких федеральных ведомств, готовятся к потенциальному нанесению удара по Ирану в ближайшие дни. По информации агентства, союзники американского президента Дональда Трампа внушили ему, что Иран близок к обладанию ядерным оружием.

После этого риторика Трампа сильно изменилась, он не исключает военного вмешательства в войну Израиля и Ирана и предварительно согласился с представленными ему планами ударов по Ирану. Республиканец заявил, что «весь мир взорвется», если Иран получит ядерное оружие. Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции» и назвал свои слова «окончательным ультиматумом».

Группа сенаторов-демократов заявила, что президент США обязан проконсультироваться с конгрессом и запросить разрешение, если рассматривает возможность вступления страны в войну. Они потребовали от Белого дома отчитаться о целях и расходах предполагаемой военной операции.