Сенаторы США потребовали от Трампа запросить разрешение на войну с Ираном

Сенаторы-демократы потребовали от Белого дома отчитаться о целях и расходах предполагаемой военной операции, возможность которой допускает Трамп

Чак Шумер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обязан проконсультироваться с конгрессом и запросить разрешение, если рассматривает возможность вступления страны в войну, заявила группа сенаторов-демократов в совместном заявлении.

«Поскольку президент Трамп, как сообщается, рассматривает возможность расширения участия США в войне, мы глубоко обеспокоены отсутствием подготовки, стратегии и четко определенных целей, а также огромным риском для американцев и мирных жителей в регионе», — заявили сенаторы и напомнили, что Иран пригрозил ответным ударом по американским военным базам.

Сенаторы выразили тревогу в связи с «неспособностью администрации Трампа дать ответы на фундаментальные вопросы» и потребовали представить подробный план, содержащий цели, риски, расходы и сроки любой предполагаемой операции, а также планы эвакуации американцев с Ближнего Востока.

Авторами обращения выступили ведущие сенаторы от Демократической партии: лидер меньшинства Чак Шумер, а также Крис Кунс, Джек Рид, Пэтти Мюррей и Марк Уорнер.

Конституция США ограничивает право президента на объявление войны, однако главы государства неоднократно обходили это требование. Конгресс не объявлял войну ни одной стране с середины XX века, со времен Второй мировой войны. Президент Гарри Трумэн не просил разрешения конгресса перед отправкой войск в Корею, последующие лидеры США тоже действовали самостоятельно, отправляя войска в Ливан, Вьетнам, Доминиканскую Республику и другие страны.

Трамп не исключает военного вмешательства в войну Израиля и Ирана. На вопрос журналиста, что он хочет сказать американцам, которые не желают вступления США в еще одну войну, и президент ответил: «Я тоже не хочу вмешиваться, но я уже 20 лет, а может — и больше, говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Я говорю это уже давно, и я думаю, что они были в нескольких неделях от того, чтобы получить его». По его мнению, Иран был близок к получению ядерного оружия.

Эта точка зрения расходится с выводами разведки США. Еще весной глава Нацразведки Тулси Габбард рассказала сенату, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». По словам сенатора Уорнера, точка зрения разведки не изменилась, и потому Трамп, таким образом, «игнорирует все разведданные».

По информации ABC и The Wall Street Journal, Трамп предварительно одобрил представленные ему планы удара по Ирану, но пока не дал окончательный приказ на случай, если с Тегераном получится договориться.

Иранские власти отвергают обвинения в намерении получить ядерное оружие.