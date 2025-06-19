 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Сенаторы США потребовали от Трампа запросить разрешение на войну с Ираном

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Сенаторы-демократы потребовали от Белого дома отчитаться о целях и расходах предполагаемой военной операции, возможность которой допускает Трамп
Чак Шумер
Чак Шумер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обязан проконсультироваться с конгрессом и запросить разрешение, если рассматривает возможность вступления страны в войну, заявила группа сенаторов-демократов в совместном заявлении.

«Поскольку президент Трамп, как сообщается, рассматривает возможность расширения участия США в войне, мы глубоко обеспокоены отсутствием подготовки, стратегии и четко определенных целей, а также огромным риском для американцев и мирных жителей в регионе», — заявили сенаторы и напомнили, что Иран пригрозил ответным ударом по американским военным базам.

Сенаторы выразили тревогу в связи с «неспособностью администрации Трампа дать ответы на фундаментальные вопросы» и потребовали представить подробный план, содержащий цели, риски, расходы и сроки любой предполагаемой операции, а также планы эвакуации американцев с Ближнего Востока.

Авторами обращения выступили ведущие сенаторы от Демократической партии: лидер меньшинства Чак Шумер, а также Крис Кунс, Джек Рид, Пэтти Мюррей и Марк Уорнер.

Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием
Политика
Марк Уорнер

Конституция США ограничивает право президента на объявление войны, однако главы государства неоднократно обходили это требование. Конгресс не объявлял войну ни одной стране с середины XX века, со времен Второй мировой войны. Президент Гарри Трумэн не просил разрешения конгресса перед отправкой войск в Корею, последующие лидеры США тоже действовали самостоятельно, отправляя войска в Ливан, Вьетнам, Доминиканскую Республику и другие страны.

Трамп не исключает военного вмешательства в войну Израиля и Ирана. На вопрос журналиста, что он хочет сказать американцам, которые не желают вступления США в еще одну войну, и президент ответил: «Я тоже не хочу вмешиваться, но я уже 20 лет, а может — и больше, говорю, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Я говорю это уже давно, и я думаю, что они были в нескольких неделях от того, чтобы получить его». По его мнению, Иран был близок к получению ядерного оружия.

Эта точка зрения расходится с выводами разведки США. Еще весной глава Нацразведки Тулси Габбард рассказала сенату, что «Иран не предпринял никаких действий по созданию бомбы». По словам сенатора Уорнера, точка зрения разведки не изменилась, и потому Трамп, таким образом, «игнорирует все разведданные».

По информации ABC и The Wall Street Journal, Трамп предварительно одобрил представленные ему планы удара по Ирану, но пока не дал окончательный приказ на случай, если с Тегераном получится договориться.

Иранские власти отвергают обвинения в намерении получить ядерное оружие.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти

Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть

Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США

АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ

Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании

Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций

Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана

Трамп рассказал о беседе с Путиным

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дональд Трамп США Иран Конгресс Чак Шумер
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Путин назвал возможный выход из конфликта Ирана и Израиля
Политика
Что известно о ядерной программе Ирана
База знаний
МАГАТЭ сообщило о радиоактивном загрязнении на ядерном объекте в Иране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 18 июн, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 18 июн, 19:37
Роскомнадзор впервые прокомментировал работу «Радио Судного дня» Политика, 06:12
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
Волгоградский губернатор сообщил об отражении массированной атаки БПЛА Политика, 05:52
Сенаторы США потребовали от Трампа запросить разрешение на войну с Ираном Политика, 05:45
Путин раскрыл связь легитимности президента и остальной власти Украины Политика, 05:19
Пентхаусы и high-sky-студии: быть над городом и смотреть на него сверху РБК и Дом Chkalov, 04:55
Путин заявил, что немецкие танки были в Курской области Политика, 04:51
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Bloomberg узнал о подготовке властей США к удару по Ирану в ближайшие дни Политика, 04:34
Израиль нанес удар по Тегерану Политика, 04:28
В аэропортах Калуги и Волгограда ввели временные ограничения на полеты Политика, 04:17
Разведка США не нашла доказательств работы Ирана над ядерным оружием Политика, 04:09
Посольство отправило ноту в МИД Аргентины из-за дела о шпионаже Политика, 03:46
Fars объявил о шестом этапе ударов дронов Ирана по Израилю Политика, 03:28
ABC узнал, что Трамп «свыкается с идеей» уничтожения завода в Иране Политика, 03:25