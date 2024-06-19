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Каталония хочет независимости ,  
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Прокуратура Испании призвала отменить ордер на арест экс-главы Каталонии

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Каталония хочет независимости
Прокуратура Испании призывает в рамках закона об амнистии отменить ордер на арест экс-главы Каталонии Пучдемона, которого обвинили в попытке мятежа из-за референдума о независимости региона в 2017 году. Он живет в Бельгии
Карлес Пучдемон
Карлес Пучдемон (Фото: David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Прокуратура Испании в соответствии с распоряжением генпрокурора штата Альваро Гарсиа Ортиса обратилась к судье Верховного суда страны Пабло Льярене с просьбой отменить ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона в соответствии с законом об амнистии, передает El Mundo.

Пучдемон является фигурантом дела, возбужденного в связи с проведением референдума о независимости Каталонии от Испании в октябре 2017 года. Тогда 90% проголосовавших высказались за независимость региона. Политика считают лидером каталонских сепаратистов. Организаторов референдума обвинили в попытке мятежа и растрате бюджетных средств. Пучдемона в 2019 году приговорили к 13 годам лишения свободы. Экс-глава Каталонии до этого уехал в Бельгию.

Генпрокурор считает, что хищение процессуальных документов вписывается в закон об амнистии. Что касается растраты средств, здесь прокуратура призывает разграничить понятия личного обогащения (является исключением закона об амнистии) и выгоды.

«Представляется разумным в рамках контекста и системы анализируемой нормы сделать вывод о том, что действия, непосредственно направленные на финансирование или оплату консультаций по вопросам независимости, должны рассматриваться как включенные в объективную сферу применения закона и, следовательно, амнистированные», — приводит El Mundo цитату из обращения прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в процессе не было нанесено ущерба финансовым интересам Евросоюза, поэтому европейское законодательство не препятствует применению амнистии.

На выборах в Каталонии проиграли сторонники независимости
Политика
Фото:Albert Gea / Reuters

Также прокуратура призвала снять обвинения с других каталонских политиков, участвовавших в организации референдума, — они были помилованы, однако им запрещено занимать государственные должности.

Кроме того, генпрокурор призывает Верховный суд прекратить дело, открытое против Пучдемона по подозрению в терроризме из-за его связей с сепаратистским движением «Демократическое цунами». Закон допускает амнистию терроризма, за исключением случаев, когда он «умышленно вызвал серьезные нарушения прав человека», в частности тех, которые регулируются Европейской конвенцией о правах человека и международным гуманитарным правом. По версии прокуратуры, таких фактов в деле нет.

Пучдемон уехал в Бельгию еще до предъявления обвинений в октябре 2017 года. Испания требовала выдать бывшего главу Каталонии. Его несколько раз задерживали в европейских странах, в частности в Германии и Италии, однако отпускали из-под стражи. В 2019 году Пучдемона избрали в Европарламент (ЕП), однако в должность он не вступил, поскольку не принес присягу в Испании.

В том же году Испания выдала два ордера на арест политика — для задержания в странах ЕС и международный. В начале января 2020 года бельгийский суд приостановил действие ордера на экстрадицию экс-главы Каталонии, поскольку он обладал иммунитетом как депутат ЕП. Однако 9 марта 2021 года депутаты Европарламента проголосовали за лишение Пучдемона неприкосновенности.

Проект об амнистии каталонских сепаратистов внесли в середине ноября прошлого года. В то же время Пучдемон объявил о намерении добиться нового четырехлетнего срока на голосовании в парламенте. Он обещал вернуться в Испанию. Предвыборную кампанию политик вел из Франции. Однако сторонники независимости Каталонии проиграли на выборах в парламенте.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Карлес Пучдемон Испания Каталония ордер на арест амнистия

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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